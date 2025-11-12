tranzacție record pe piața imobiliară din sibiu: apartament în buricul orașului vândut cu peste 3.000 euro/mp

O tranzacție spectaculoasă marchează un nou record pe piața imobiliară din Sibiu: un apartament din centrul orașului, aflat într-o clădire monument istoric, s-a vândut cu peste 3.000 de euro pe metru pătrat. Considerat o adevărată bijuterie arhitecturală, imobilul îmbină farmecul secolelor trecute cu exclusivitatea unei zone în care fiecare metru pătrat are valoare de patrimoniu.

Municipiul Sibiu a depășit pragul de 3.000 euro/mp la vânzarea unui apartament. Desigur, este vorba doar despre o excepție, fiind un apartament situat în zona zero a orașului de pe Cibin, într-o clădire monument istoric ce datează din anul 1788. Apartamentul, la prima vedere deloc atractiv, a ajuns pe mâinile noilor proprietari care doresc să îi redea strălucirea de altădată. Proprietatea nu va fi închiriată și nici nu va fi locuită, ci va fi conservată. „Proprietarii țin mult la orașul Sibiu și au achiziționat apartamentul strict pentru patrimoniu”, a precizat Adrian Vasiu, CEO MAAC Imobiliare, agenție prin intermediul căreia s-a efectuat tranzacția.

Tranzacție record: apartament cu vedere spre Piața Mare

Apartamentul, scos la vânzare de MAAC Imobiliare, este situat în centrul Sibiului, în apropierea Muzeului Brukenthal, cu vedere spre Piața Mare. Locuința, cu o suprafață utilă de 67 metri pătrați și o suprafață construită de 90 metri pătrați, este formată din două camere, o bucătărie, o baie și un hol.

Listat inițial la prețul de 230.000 de euro, apartamentul nu a prezentat prea mult interes pentru potențialii cumpărători. Puțini oameni au venit la vizionare dar, după 9 luni, agenția a reușit să îl vândă. După o negociere ce s-a derulat pe parcursul a cinci luni, locuința a fost cumpărată la prețul de 205.000 euro, adică cu 3.059 euro/mp util.

Apartamentul, deși nu impresionează la prima vedere, și-a câștigat valoarea prin amplasamentul său excepțional, care a fost decisiv în stabilirea prețului de vânzare. Renovat superficial, anterior el fusese închiriat în regim hotelier. Dar, de acum, va avea o altă soartă, căci noii proprietari, care au plătit întreaga sumă din fonduri proprii, fără să apeleze la credit ipotecar, vor să îl păstreze pentru patrimoniu. Din acest motiv, înainte să aibă loc tranzacția, apartamentul a fost complet eliberat, fiind vândut gol-goluț la acest preț.

Agenția imobiliară s-a ocupat în prealabil și de documentația necesară pentru vânzare. Fiind vorba despre un imobil monument istoric, a fost nevoie de diferite avize de la Ministerul Culturii, Prefectură și Primărie.

„Febra” pentru locuințe a trecut, dar cererea e în continuare mare

Piața imobiliară din Sibiu pare că trece într-o nouă etapă. Cererea pentru cumpărare este în continuare mare, însă se constată că oamenii nu mai sunt interesați să achiziționeze proprietăți cu credit, ci din surse proprii, cu banii jos. „Nu a mai fost o febră mare la cumpărare, dar nici nu am resimțit o scădere în ceea ce privește cererea. Efectul pe care l-a avut creșterea de TVA s-a simțit în piață, motiv pentru care, începând cu luna iulie, în cadrul agenției noastre, a crescut numărul tranzacțiilor din surse proprii, fără credite. Băncile nu au crescut baremul de evaluare, iar salariile au rămas la fel, în timp ce prețurile au crescut”, spune Adrian Vasiu, CEO MAAC Imobiliare.

Prețurile au fost într-o continuă creștere, iar tendința ascendentă se confirmă și în cifrele actuale. Prețul mediu pentru case și apartamente vechi este de 1.800 euro/mp în municipiul Sibiu. Locuințele noi se vând cu un preț mediu de 1.900 euro/mp cu TVA. Garsonierele, pentru care este și cea mai mare cerere, au ajuns la un preț mediu de 2.000 euro/mp la cumpărare. Apartamentele utilate și mobilate, gata de mutat, sunt cele mai cerute de către cumpărători, iar acelea se vând chiar și cu 2.400 euro/mp.

Pe lângă sibieni, printre persoanele care își achiziționează o locuință în municipiul Sibiu se numără oameni din județele Vâlcea, Brașov, Bistrița-Năsăud și Mureș. De asemenea, se remarcă faptul că mulți studenți la Facultatea de Medicină preferă să își achiziționeze un apartament în loc să îl închirieze, având în vedere numărul mare al anilor de studiu.

În ceea ce privește chiriile, prețurile au crescut foarte mult în ultimul an, constată agenții imobiliari. Adrian Vasiu spune că până nu demult clienții erau dispuși să plătească între 250 și 300 euro chirie pentru un apartament de două camere. Astăzi însă, cererea a crescut la 350 – 400 euro pe lună. „Nu vorbim despre un apartament de lux în centrul Sibiului. De multe ori locuințele sunt vechi sau în zone precum Calea Cisnădiei. În acea zonă chiriile pentru un apartament semidecomandat se situează între 450 și 500 euro pentru două camere”.