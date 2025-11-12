trei sibience rănite într-un autobuz tursib: una a ajuns la spital / video

Trei pasagere ale unui autobuz Tursib au avut nevoie de intervenția medicilor după ce șoferul ar fi frânat brusc iar acestea s-au dezechilibrat și au căzut.
Evenimentul rutier a avut loc pe Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu, în dreptul unității NATO. În urma unui apel la 112, la fața locului a fost direcționat un echipaj SAJ care au evaluat răniți.
Reprezentanții Serviciului de Ambulanță al Județului Sibiu au transmis că, la fața locului, au fost evaluate medical trei femei, dintre care doar una, în vârstă de 26 de ani, a fost transportată la spital, având nasul spart. Celelalte două au suferit doar mici zgârieturi și au refuzat alte îngrijiri medicale.
Traficul în zonă este îngreunat pentru cercetări.
