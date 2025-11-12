un pas uriaș pentru lupta cu cancerul: spitalul județean sibiu a recepționat robotul de 1 milion de euro

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a recepționat un robot de înaltă performanță destinat tratamentelor citostatice, esențiale în lupta împotriva cancerului. Este unul dintre cele mai avansate echipamente de acest tip disponibile în România.

Valoarea aparatului se ridică la aproximativ 1 milion de euro, fiind achiziționat cu fonduri nerambursabile obținute de Consiliul Județean Sibiu prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Robotul va funcționa într-un spațiu special conceput pentru menținerea unui mediu complet steril. Pentru aceasta, Consiliul Județean Sibiu, împreună cu Primăria Municipiului Sibiu, a construit o unitate modulară care permite asigurarea presiunii negative, condiție esențială pentru siguranța pacienților.

Construcția modulară a costat 1,8 milioane de lei și reprezintă un proiect realizat în parteneriat între Municipiu și Județ, menit să aducă beneficii directe pacienților oncologici din Sibiu și împrejurimi.