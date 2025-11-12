un tușier de liga 2, numit șef interimar pentru arbitrii din județul sibiu

Arbitrul asistent Emeric Tocai a fost numit marți președinte interimar al Comisiei Județene de Arbitri din cadrul AJF Sibiu, acesta urmând să facă delegările în competițiile județene.

După ce fostul președinte al Comisiei Județene de Arbitri, Ovidiu Munteanu a demisionat, conducerea AJF Sibiu s-a repliat rapid și a găsit o soluție temporară până în iarnă. Astfel, de delegările la nivel județean se va ocupa arbitrul asistent de Liga 2, Emeric Tocai, cel care ocupa și funcția de vicepreședinte al Comisiei Județene de Arbitraj, alături de Andrei Lucian Țiții.

Comitetul Executiv al AJF Sibiu l-a numit în ședința de marți pe Emeric Tocai ca președinte interimar al Comisiei Județene de Arbitri și la iarnă va căuta probabil o soluție definitivă pentru acest post.

”Aprobă cu unanimitate de voturi numirea în funcția de Președinte Interimar al C.J.A. Sibiu a domnului Tocai Emeric, în urma demisiei din acesta funcție a domnului Munteanu Ovidiu” se arată în decizia Comitetului Executiv al AJF din data de 11 noiembrie.

Ovidiu Munteanu a demisionat de la conducerea arbitrajului sibian, în urma unor disensiuni cu președintele AJF, Ioan Duma.