Arbitrul asistent Emeric Tocai a fost numit marți președinte interimar al Comisiei Județene de Arbitri din cadrul AJF Sibiu, acesta urmând să facă delegările în competițiile județene.
După ce fostul președinte al Comisiei Județene de Arbitri, Ovidiu Munteanu a demisionat, conducerea AJF Sibiu s-a repliat rapid și a găsit o soluție temporară până în iarnă. Astfel, de delegările la nivel județean se va ocupa arbitrul asistent de Liga 2, Emeric Tocai, cel care ocupa și funcția de vicepreședinte al Comisiei Județene de Arbitraj, alături de Andrei Lucian Țiții.
Comitetul Executiv al AJF Sibiu l-a numit în ședința de marți pe Emeric Tocai ca președinte interimar al Comisiei Județene de Arbitri și la iarnă va căuta probabil o soluție definitivă pentru acest post.
”Aprobă cu unanimitate de voturi numirea în funcția de Președinte Interimar al C.J.A. Sibiu a domnului Tocai Emeric, în urma demisiei din acesta funcție a domnului Munteanu Ovidiu” se arată în decizia Comitetului Executiv al AJF din data de 11 noiembrie.
Ovidiu Munteanu a demisionat de la conducerea arbitrajului sibian, în urma unor disensiuni cu președintele AJF, Ioan Duma.
Ultima oră
- Un tușier de Liga 2, numit șef interimar pentru arbitrii din județul Sibiu 3 minute ago
- Marcajele rutiere de pe banda specială pentru ambulanțe de pe strada Lucian Blaga, ”resuscitate” / video foto 52 de minute ago
- Copiii de la secția germană a grădiniței Zwergenhaus au adus lumină și bunătate de Sfântul Martin 60 de minute ago
- „Anii Drumeției” te invită la Ațel: natură, legende și bunătăți săsești o oră ago
- Peste 1.200 de cazuri de infecții respiratorii la Sibiu: un bărbat de peste 65 de ani a murit după o pneumonie o oră ago