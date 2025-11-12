unde poți patina iarna aceasta în apropiere de sibiu: alternative la deva, brașov, târgu mureș sau sfântu gheorghe

Județul Sibiu dispune de șase patinoare: două în Municipiul Sibiu și alte patru în județ. Toate vor fi deschise în luna decembrie, cel mai devreme fiind pus în funcțiune cel din Piața Mare. Pentru sibienii care vor să încerce și alte patinoare din apropierea județului, opțiunile nu sunt foarte numeroase. De exemplu, în Orăștie și în Sebeș anul acesta nu vor fi instalate patinoare.

Patinoarele reprezintă unele dintre cele mai importante atracții ale sezonului de iarnă. În județul Sibiu, opțiunile sunt variate, însă, odată ieșit din județ, numărul acestora scade considerabil.

În județul Sibiu, iubitorii de patinaj vor avea de unde alege în această iarnă. În municipiu vor fi deschise două patinoare: cel din Piața Mare, care dă startul sezonului odată cu Târgul de Crăciun, și patinoarul nou, amenajat în premieră pe terasa centrului comercial Promenada Mall.

Pe lângă acestea, sibienii se pot bucura și de patinoarul din Parcul Sub Arini, o opțiune preferată de familii și copii. În afara orașului, vor funcționa patinoarul eco din Tălmaciu, cunoscut pentru gheața sa prietenoasă cu mediul, patinoarul din Cisnădie, dar și cel din Mediaș, unde sezonul de iarnă atrage an de an numeroși vizitatori din împrejurimi. (DETALII DESPRE PROGRAM ȘI PREȚURI AICI)

Patinoar deschis în Deva

În incinta Parcului Central Deva va funcționa un patinoar artificial. Tariful de acces pe gheață este de 10 lei pentru fiecare serie de patinaj, respectiv 2 ore și 10 lei costul închirierii patinelor. Patinoarul funcționează de luni până vineri în intervalul orar 12:30 – 22.00 și de vineri-duminică între orele 10.00 – 22.00.

Ce alte patinoare mai sunt în apropierea Sibiului

O altă opțiune privind patinajul poate fi la Sângeorgiu de Mureș, lângă Târgu Mureș, unde se poate patina în weekend, de vineri până duminică, în serii de o oră și jumătate pentru 25 lei de adult, 15 lei de copil. Patinoarul este deschis vineri, între orele 18:30 și 20:00 și sâmbăta și duminica în câte două serii, de la ora 16:30 și de la ora 18:30.

La Brașov prețurile sunt similare iar programul de obicei este în weekend. Astfel, la Patinoarul Olimpic Brașov prețurile încep de la 15 lei pentru copii, și 25 de lei pentru adulți.Program se actualizeaza săptămânal.

La Sfântu Gheorghe se poate patina în weekend în serii de două ore pentru 28 lei adult

și 18 lei copil iar cei care dețin card sepsi, mai exact locuitorii din Sfântu Gheorghe, patinează la jumătate de preț. Patinoarul interior va fi deschis după următorul program: de luni până vineri, între 19:00 și 21:00, vineri suplimentar și între 12:00 și 14:00, iar în weekend, atât sâmbătă, cât și duminică, între 19:00 și 21:00.

La Târgu Secuiesc se patinează de asemenea în weekend, în serii de o oră și jumătate, la

prețul de 20 lei pentru adulți și 10 lei pentru copii și 5 lei pentru pensionari. Atât în 15 noiembrie, cât și în data de 16 noiembrie, se va putea patina în serii, de la orele 11:00, 17:00. 20:00.

Sebeș și Orăștie fără patinoar anul acesta

Potrivit reprezentanțiilor Primăriei Sebeș, anul acesta patinoarul artificial situat în Parcul Tineretului din Sebeș nu va mai fi.

Anul acesta, patinoarul din Orăștie nu va fi deschis, Complexul Arsenal Aventura & Aqua Park fiind în renovări.