unic în românia: calitatea vinului fiert de la târgul din sibiu, analizată „incognito” într-un laborator special / video

Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu, a vorbit la emisiunea „Ora Locală” despre unul dintre cele mai interesante aspecte ale evenimentului: laboratorul de vin amplasat în Piața Mare. Laboratorul are rolul de a se asigura că vinul vândut în perioada sărbătorilor este de bună calitate, astfel încât vizitatorii să se bucure de o experiență autentică, fără dureri de cap.

„Avem vin fiert destul, iar fiecare expozant își poate face propria rețetă. Eu zic să încerci două-trei, dacă poți, dar garantăm că vinul fiert este de calitate. Avem un laborator instalat în târg încă din 2019, care prelevează mostre incognito. Comercianții nu știu când se fac aceste teste. Verificăm temperatura de servire, care trebuie să fie de minimum 70 de grade, gradul alcoolic (de cel puțin 11%) și nivelul de sulfiți, pentru a evita folosirea unui vin de proastă calitate. Este un aparat de laborator real, prin care analizăm toate aceste elemente”, a explicat organizatorul.

Potrivit acestuia, de-a lungul anilor, comercianții s-au adaptat cerințelor. „Avem tot mai mulți care folosesc fierbătoare instant, care încălzesc vinul doar în momentul servirii. Astfel, se păstrează calitatea și aroma. Noi le cerem să ne trimită copii ale documentelor de aprovizionare pentru fiecare livrare – facturi, avize, certificate. În felul acesta ne asigurăm că nu primesc vin din alte surse decât cele declarate”, a spus Drăgan.

Organizatorul a subliniat că menținerea calității face diferența față de alte târguri. „Nu vreau să dau nume, dar am fost în locuri unde am băut un vin fiert și m-a durut capul două zile. La Sibiu nu vrem ca oamenii să aibă astfel de experiențe”, a adăugat el.

De asemenea, numărul punctelor unde se vinde vin fiert este limitat. „Din cele 120 de căsuțe din târg, doar aproximativ zece pot vinde vin fiert. În felul acesta asigurăm concurență corectă, dar și un profit rezonabil pentru fiecare comerciant. Ei știu că, dacă nu oferă calitate, clienții vor merge în altă parte – și nu sunt atât de multe puncte încât să nu-ți amintești de unde ai cumpărat un vin bun”, a explicat Drăgan.

În ceea ce privește respectarea regulilor, organizatorii sunt stricți. „Dacă se constată nereguli, se poate retrage aprobarea chiar și în timpul târgului. Toate aceste reguli sunt cunoscute din timp. Oamenii știu că suntem parteneri serioși și că ne ținem de contracte, indiferent de situație”, a conchis Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

