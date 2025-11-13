aeroportul din sibiu monitorizează zgomotul făcut de aeronave: au apărut primele concluzii

Aeroportul Internațional Sibiu a realizat un plan de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeronavelor. Acesta urmează să fie aprobat de consilierii județeni în ședința de la finalul lunii noiembrie.

Planul de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar la Aeroportul Internațional Sibiu a fost aprobat de Consiliul de Administrației al aerogării în data de 27 iunie 2025 după ce anterior s-a aflat în consultare publică. Cetățenii și autoritățile cu atribuții în domeniu nu au făcut observații și nici propuneri. Planul urmează să fie acum aprobat de consilierii județeni.

Zgomotul de la Aeroport nu depășește limitele admise

Planul de acțiune urmărește monitorizarea continuă a evoluției traficului aerian, astfel încât numărul de persoane expuse la niveluri ridicate de zgomot să fie menținut la valori cât mai reduse.

În urma analizei efectuate asupra hărților de zgomot și tabelelor de expunere a populației, s-a constatat că nu există depășiri ale nivelurilor admise de zgomot la fațadele clădirilor situate în vecinătatea Aeroportului Internațional Sibiu. De asemenea, nu au fost identificate locuințe sau obiective de interes afectate de nivelurile de zgomot ce depășesc limita legală de 70 dB pentru indicatorul Lzsn (nivelul de zgomot zi-seară-noapte), conform standardelor în vigoare. În același timp, nu au fost depășite nici nivelurile de zgomot peste limita legală de 60 decibeli pentru indicatorul Lnoapte.

Mai multe zboruri: cum va fi gestionat zgomotul

Din datele actuale, creșterea traficului pe Aeroportul Internațional Sibiu este de aproximativ 10% pe an în ultimii ani. Dacă acest ritm se va menține, numărul de pasageri va ajunge, în 2030, la 1.171.280, iar numărul de mișcări ale aeronavelor va ajunge la 13.755.

Datele arată că, dacă traficul aerian se va dubla, nivelul de zgomot ar putea crește cu o medie de aproximativ 3 decibeli, dar asta doar în condițiile utilizării flotei actuale de aeronave și în absența unor măsuri suplimentare pentru gestionarea zgomotului. Cele mai multe companii aeriene încep deja să utilizeze avioane mai puțin zgomotoase. „Având în vedere tendința globală de înlocuire progresivă a aeronavelor cu modele mai silențioase, precum și implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune, se estimează că nivelurile de zgomot vor putea fi menținute în limitele reglementate, fără a depăși valorile admise de legislația în vigoare”, se arată în raportul de specialitate.

Aeroportul estimează că, pe termen lung, chiar dacă traficul aerian va crește, măsurile aplicate vor limita expunerea populației, iar zgomotul nu va afecta semnificativ locuințele din zonele învecinate.