calea șurii mici – viitorul pol rezidențial al sibiului. valletta park 2.0, parte din transformarea urbană a zonei

Vestul Sibiului trece printr-o etapă accelerată de transformare urbană. Calea Șurii Mici, considerată până recent o zonă periferică și industrială, se conturează astăzi ca unul dintre cele mai dinamice puncte de dezvoltare ale orașului. Proiecte de infrastructură aflate în derulare, noi ansambluri rezidențiale și un interes tot mai mare din partea investitorilor indică faptul că această zonă se pregătește să devină un nou pol urban. În acest context, Valletta Park 2.0 se poziționează ca unul dintre proiectele reprezentative pentru noua direcție de creștere a Sibiului.

Ansamblul este amplasat pe Calea Șurii Mici, la o distanță de doar 8-10 minute de centrul istoric al Sibiului și la mai puțin de atât față de Aeroportul Sibiu și principala zonă industrială și economică din oraș. Astfel, viitorii locatari beneficiază de avantajele unei locații accesibile, fără aglomerația din zona centrală, dar cu legături rapide către principalele puncte de interes ale orașului. Conectivitatea este unul dintre argumentele care diferențiază această zonă, mai ales pentru profesioniști, familii active și investitori.

Pentru familiile tinere, unul dintre cele mai importante atuuri îl reprezintă accesul la servicii educaționale. La mai puțin de 2 kilometri de Valletta Park 2.0, în Piața Cluj, se construiește o creșă și o grădiniță nouă. Proiectul se află în prezent la 60% stadiu de execuție, cu termen de finalizare estimat în primăvara anului viitor. Vor fi disponibile 30 de locuri pentru creșă și 60 pentru grădiniță, răspunzând direct cererii tot mai mari venite din partea familiilor care se mută în vestul orașului. Această proximitate înseamnă timp câștigat zilnic și un nivel ridicat de confort pentru părinți.

Infrastructură modernizată

Un element esențial în dezvoltarea zonei îl reprezintă modernizarea infrastructurii. Primăria Sibiu a lansat deja licitația publică pentru un proiect de peste 83 de milioane de lei pentru lărgirea Căii Șurii Mici la șase benzi, dintre care două dedicate transportului public. Sunt incluse piste pentru biciclete în ambele sensuri, trotuare generoase, zone verzi reamenajate și un nou sistem de iluminat public cu tehnologie LED. Totodată, sunt planificate trei sensuri giratorii. În paralel, strada Bruxelles a fost deja finalizată, iar strada Ogorului și alte artere secundare vor fi modernizate pentru a susține traficul și noile dezvoltări. Investițiile deja asumate de autoritățile locale în această zonă vor conduce la o urbanizare coerentă, iar direcția de evoluție este clară și are un real potențial să crească valoarea proprietăților din zonă.

Extinderea infrastructurii atrage după sine și interesul investitorilor privați. Surse din piață indică faptul că retaileri importanți analizează terenuri în proximitatea Căii Șurii Mici pentru viitoare dezvoltări de supermarketuri sau hypermarketuri, iar dezvoltatorii au în vedere spații comerciale pentru o întreagă gamă de servicii de proximitate. Astfel, în următorii ani zona se va transforma într-un cartier complet, unde locuințele, spațiile comerciale și cele verzi se îmbină într-un mod coerent.

Ansamblul rezidențial Valletta Park 2.0 – un cartier complet

Ansamblul rezidențial Valletta Park 2.0 reprezintă una dintre cele mai atractive opțiuni pentru cei care caută un apartament nou în acestă zonă. Acesta este conceput ca un cartier complet, cu peste 4.500 mp de spații verzi, loc de joacă pentru copii, 315 locuri de parcare subterane și supraterane, adăposturi ALA, videointerfon și acces auto controlat prin barieră, lifturi Schindler de 8 persoane, boxe de depozitare și stații de încărcare pentru mașini electrice. Apartamentele cu 2, 3 și 4 camere sunt echipate cu încălzire în pardoseală Uponor și vor fi predate la stadiul de alb avansat. Opțional, clienții pot solicita predarea apartamentului la cheie, complet finisat. Cumpărătorii pot opta pentru plata integrală, rate la dezvoltator pe 7 ani, plata în tranșe, credit bancar sau chiar criptomonede. Mai multe detalii despre proiect găsești pe vallettapark.ro.