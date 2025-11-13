când alții renunță, ei deschid ușa: anais, fetița abandonată care a găsit ”acasă” în brațele unei preotese din agnita / foto

Caz înduioșător în județul Sibiu. O fetiță abandonată în maternitate a ajuns în sânul unei familii iubitoare și credincioase.

Mai exact, anul trecut, într-un salon al Maternității din Timișoara, o mamă și-a abandonat pruncul. Motivele nici nu mai contează! Micuța avea doar câteva zile și a fost temporar îngrijită de personalul medical. Din fericire, trei săptămâni mai târziu, viața ei a luat o întorsătură neașteptată. A fost adoptată de o familie din Agnita, județul Sibiu.

Detaliile acestui caz au fost făcute publice într-o postare Facebook a Consiliului Judetean Sibiu. Astfel, fetița Anais a pătruns în casa și-n sufletul familie Dușescu: preotul Rareș, preoteasa Iuliana și cei șase copii ai lor. Cinci dintre ei sunt biologici, iar al șaselea, micuța Anais.

„Am aflat că fusese abandonată în spital. Fiica noastră cea mică, Daria, avea atunci doar șase luni. Cei de la Protecția Copilului ne-au întrebat dacă vrem să o îngrijim. Cum puteam să spunem nu?” povestește preoteasa Iuliana

De-a lungul anilor, în casa Dușescu au crescut și două fete gemene, abandonate la rândul lor, care și-au făcut între timp un drum în viață, una studentă la Sibiu, cealaltă plecată la muncă în străinătate.

„Când e greu, atunci simți cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. Nu am cerut niciodată nimic, dar ajutorul vine mereu de unde nu te aștepți. Din puținul nostru încercăm și noi să dăm mai departe. Veniturile familiei sunt completate de mierea produsă de cei 30 de stupi din satul Ghijasa de Sus, o mică afacere de suflet care le aduce nu doar câștig, ci și liniște.” a mai adăugat preoteasa Iuliana

Originară din Fieni, județul Dâmbovița, Iuliana a studiat Științe Politice la Sibiu, unde l-a cunoscut pe Rareș, pe atunci student la Teologie. După câțiva ani în care a lucrat în comerț, a ales să fie mamă cu normă întreagă.

„Să ai cinci copii e o binecuvântare, dar să poți crește și alții, asta e cu adevărat un dar”, spune ea zâmbind, ținând-o în brațe pe Anais.

În apartamentul lor cu patru camere, viața curge cu ritmul unei familii mari. În bucătărie, mirosul de ciorbă, sarmale și clătite umple aerul, iar printre picioarele copiilor se furișează Ariel, pisica albă care bea apă direct din acvariu. Copiii se ceartă, râd, se împacă, învață și merg la antrenamente de taekwondo, de unde s-au întors deja cu medalii.

Părintele Rareș, care păstorește o parohie cu peste o mie de enoriași, spune că atunci când ajunge acasă simte cel mai clar prezența lui Dumnezeu.

„Nu am putut lăsa pe nimeni să o adopte pe Anais. Copiii noștri ne-au rugat: “Tată, să rămână cu noi, e surioara noastră”. Atunci am știut că trebuie să o păstrăm.” a transmis părintele Rareș

În fiecare seară, după ce temele sunt gata și joaca se liniștește, casa familiei Dușescu devine un colț de pace. În Agnita, o familie simplă dovedește că iubirea adevărată nu se împarte – se înmulțește.