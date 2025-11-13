cazul elevului sechestrat și bătut de un coleg la liceul din mârșa: poliția a intrat pe fir, inspectoratul face anchetă

Săptămâna trecută, la Liceul Tehnologic din Mârșa a avut loc un incident grav: un elev din clasa a V-a ar fi fost sechestrat într-o sală de clasă și bătut de mai mulți colegi. În urma evenimentului, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sibiu și Poliția Sibiu au demarat o anchetă. (DETALII AICI)

Un elev de la Liceul Tehnologic din Mârșa a fost sechestrat de mai mulți colegi într-o sală de clasă și, potrivit informațiilor, ar fi fost și agresat fizic de aceștia. În urma incidentului, polițiștii din Avrig au desfășurat activități de consiliere cu elevii implicați, pentru a preveni producerea unor astfel de situații pe viitor.

Potrivit polițiștilor, incidentul a fost reclamat de tatăl elevului. „Cu privire la acest eveniment, la data de 07.11.2025, prin intermediul poștei electronice, un bărbat din Mârșa a formulat o sesizare scrisă prin care informa faptul că fiul său în vârstă de 11 ani, a fost agresat fizic și închis într-o clasă a unității de învățământ în care este înscris ca elev. În baza sesizării, la aceeași dată, polițiștii s-au deplasat la unitatea de învățământ în vederea efectuării de cercetări și verificări, precum și pentru a discuta cu toate părțile implicate (părinți, diriginta clasei și psihologul școlii). Din primele verificări efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că pentru aprox. 1 minut, un elev a fost închis într-o clasă, împreună cu alți colegi.

În continuare sunt efectuate verificări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, iar în baza concluziilor, dispunerea de măsuri legale în consecință”, a transmis Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Polițiștii din Avrig i-au consiliat pe elevi cu scopul de a preveni astfel de incidente pe viitor.

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a anunțat că s-a întrunit comisia antiviolență a școlii pentru a analiza cazul. „Poliția Avrig a analizat situația reclamată în 7 noiembrie 2025. S-a întrunit comisia antiviolență din școală pentru analiza cazului. Măsurile și eventualele sancțiuni vor fi aplicate de către dirigintele clasei”, a transmis Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu.

