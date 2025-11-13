cine sunt traficanții care vindeau droguri minorilor din sibiu: au fost trimiși după gratii

Cinci tineri din județele Sibiu și Alba au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri. Cel puțin 30 de zile vor sta în spatele gratiilor.

Indivizii au fost săltați de oamenii legii în urma unor percheziții domiciliare desfășurate în 11 noiembrie. Polițiștii au găsit în locuințele acestora sute de grame de canabis, comprimate ecstasy, substanțe cristaline 4 CMC și echipamente pentru cultivarea plantelor indoor.

Cei cinci traficanți au fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior au ajuns în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Alba. Cu toții au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

„Dispune arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.11.2025 și până la data de 11.12.2025, inclusiv, a inculpaților: 1. BOLBOACĂ DANIEL DUMITRU, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de oferire, punere în vânzare, vânzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare, deținere ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc și de mare risc, (…) și de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile legii. (…) 2. PLEȘA MIHAI VALENTIN, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de oferire, punere în vânzare, vânzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare, deținere ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc și de mare risc (…) 3. PLEȘA ANDREI NICOLAE, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de cultivare, oferire, punere în vânzare, vânzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare, deținere ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc și de mare mare risc (…) 4. CHIRIAC ANDREI VASILE, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de oferire, punere în vânzare, vânzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare, deținere ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, (…) și de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile legii, (…) 5. CETEAN DANIEL CRISTIAN, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de oferire, punere în vânzare, vânzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare, deținere ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, (…) și de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile legii”, se arată în soluția publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Vă reamintim că indivizii, cu vârste cuprinse între 17 și 32 de ani, sunt suspectați că, în perioada 2024 – noiembrie 2025, ar fi procurat, deține și comercializat droguri consumatorilor din județele Sibiu și Alba. Printre clienții lor se regăsesc și minori. (DETALII AICI)