cisnădienii se simt în sfârșit băgați în seamă de autorități: primăria a început amenajearea unei piațete

O propunere formulată de un cetățean în programul de bugetare participativă al orașului Cisnădie începe să prindă contur. Primăria va amenaja o piațetă verde, unde cetățenii să se poată recrea.

Piațeta situată la intersecția străzilor Băilor și Măgurii este, în prezent, mai degrabă un scuar. Dar, la inițiativa unui cetățean, ea va fi transformată într-o oază urbană verde, plăcută și funcțională.

Lucrările pentru amenajarea piațetei au început chiar zilele acestea, prin plantarea arborilor. „Cetățeanul care a făcut această propunere pe bugetare participativă a avut o idee foarte bună. Am început deja să plantăm pomii, am colaborat cu un peisagist. Îi plantăm acum toamna, în sezonul lor, apoi urmează să schimbăm și mobilierul stradal în această zonă”, a precizat primarul Mircea Orlățan.

„Acest proiect își propune să încurajeze mobilitatea pietonală, să reducă poluarea aerului, cât și cea fonică și să îmbunătățească sănătatea locuitorilor, contribuind astfel la diminuarea stresului asupra sistemului de sănătate. Prin crearea unei oaze de verdeață prin plantarea de copaci, vom atinge aceste obiective și vom recompensa comunitatea pentru implicarea în crearea unui spațiu urban mai sănătos și mai atractiv”, a descris cisnădianul proiectul propus.