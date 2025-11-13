clipe emoționante în prima seară de la festivalul ioan macrea - moment de reculegere pentru arpy: ”nu-l vom uita niciodată” / video

Moment emoționant la Festivalul Ioan Macrea din Sibiu, atunci când prezentatoarea a rugat publicul să păstreze un moment de reculegere pentru Arpy, o persoană implicată activ în proiectele ansamblului „Cindrelul-Junii Sibiului”.

Arphy și-a pierdut viața pe Valea Oltului, după ce i s-a făcut rău la volan. Eforturile medicilor de a-l resuscita au fost în zadar. La aflarea veștii, comunitatea sibiană a fost profund afectată, inclusiv renumita Silvia Macrea, expertă în domeniul artei și al dansului popular din Sibiu.

“Toți cei care susțin spiritul Junilor Sibiului fac parte din familia Macrea. În urmă cu câteva zile, această familie a pierdut un om cu totul special. Probabil că știți despre Arpy. Pentru noi, el rămâne bunul nostru prieten Arpy. A făcut parte mult timp din familia Juniilor. Aș spune că adunăm bucăți din Arpy, pentru că în sufletele prietenilor săi se află fragmente din sufletul lui. A fost un om bun, prietenos, generos, mereu gata să ajute și pe care nu-l vom uita niciodată. Vă invit să păstrăm un moment de reculegere pentru cel care a fost alături de noi, de ei, de dumneavoastră. Mulțumim, Arpy.” a transmis prezentatoarea festivalului Iuliana Tudor

Pe 12 noiembrie 2025, scena Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea” a prins viață cu muzică și dansuri tradiționale, marcând cea de-a XXVII-a ediție a evenimentului.

Printre momentele remarcabile s-au numărat Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, cu interpreți precum Adrian Neamțu, Alina Bîcă, Robert Târnăveanu, Gabriel Dumitru, Ana Duminică, Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Paul Ananie și Mihai Teacă.

De asemenea, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” din Bacău a încântat publicul prin prestația Paulei Florescu, a lui Ștefan Negru și a Gabrielei Comăneci. Ansamblul Profesionist „Banatul” din Timiș a fost prezent cu Liliana Laichici și Grupul „Crăițele”, alcătuit din Andreea Chisăliță, Oana Stanca și Luminița Safta.

Evenimentul a fost susținut de Consiliul Județean Sibiu prin CJCPCT „Cindrelul-Junii”, având ca manager pe Silvia Macrea, și a fost cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu. Printre partenerii festivalului s-au numărat Therme Group, Cricova și Scandia Food.

Credit foto: Ovidiu Toma