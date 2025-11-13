criză de ouă în românia: se cere intervenția consiliului concurenței

O aparentă „criză a ouălor” a apărut în ultimele zile în mai multe lanțuri mari de magazine din România, unde rafturile au rămas parțial goale.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a intervenit joi pentru a calma temerile consumatorilor, afirmând că nu există o lipsă reală de produse, ci doar probleme punctuale legate de relațiile comerciale dintre retaileri și producători.

Conform Mediafax, lipsa produselor în unele magazine nu ar avea legătură cu producția, ci cu negocierile comerciale dintre lanțurile de retail și furnizori. Cel mai probabil ar fi vorba despre o concurență neloială.

„Criză de ouă în România nu va fi niciodată”, a declarat Florin Barbu la Antena 3 CNN. Potrivit acestuia, anul trecut producția internă a fost de 5,4 miliarde de ouă, iar 2025 ar putea aduce un nou record. „România produce cu mult peste necesarul de consum, având un grad de autosuficiență de 125%. Un miliard de ouă pot fi exportate”, a subliniat ministrul Florin Barbu

Pe de altă parte, reprezentanții industriei spun că cererea externă crescută a pus presiune pe piața internă. Țările afectate de gripa aviară s-au orientat către România, unde prețurile producătorilor sunt competitive, iar fermele nu se confruntă cu probleme sanitare. În aceste condiții, exporturile au crescut, iar cererea externă a urcat cu până la 25% față de cea de pe piața internă.

Pentru a nu pierde furnizorii, marii comercianți din România au început să majoreze ofertele pentru fermieri, în încercarea de a stabiliza aprovizionarea.

