dosar penal pe loc: șofer de 21 de ani prins fără permis și cu mașina neînmatriculată

Un tânăr de 21 de ani, din localitatea Mag, s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat de polițiști conducând un autoturism neînmatriculat. Mai mult, acesta nu deținea nici permis de conducere.

Incidentul a avut loc miercuri, 12 noiembrie, în jurul orei 10:20, pe strada Lungă din localitatea sibiană Mag. Atunci, polițiștii rutieri au oprit mașina pentru control de rutină, iar în urma verificărilor au constatat că vehiculul nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat, iar tânărul aflat la volan nu deținea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliște au întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru două infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.