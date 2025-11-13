dublu jubileu la sibiu: mesaj puternic de la patriarhul daniel pentru mitropolitul ardealului la 20 de ani de slujire

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu Streza a fost felicitat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de arhipăstorire în fruntea Mitropoliei Ardealului.

Patriarhul i-a transmis un mesaj de apreciere, binecuvântare și recunoștință pentru întreaga activitate desfășurată în slujba credinței și a comunității ortodoxe din Transilvania.

Conform site-ului Mitropolia Ardealului, aniversarea celor două decenii de slujire a Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu în demnitatea de Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului reprezintă, potrivit Patriarhului Daniel, „un prilej de bucurie și comuniune în Biserica Ortodoxă Română”.

„Demnitatea slujirii de arhipăstor în eparhie este sfântă și mare, iar sarcinile ei sunt multiple (…). Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu caută mereu să împlinească în viața și activitatea sa marile responsabilități ale slujirii lui Dumnezeu și a oamenilor”, a transmis Patriarhul Daniel.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu Streza

După o perioadă de nouă ani ca episcop al Caransebeșului, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a fost ales în 2005 Mitropolit al Ardealului, fiind instalat la Sibiu de Patriarhul Teoctist. În cei 20 de ani de slujire, mitropolitul s-a remarcat printr-o activitate intensă pe plan teologic, misionar și social-filantropic, contribuind la dezvoltarea vieții bisericești din întreaga regiune.

Între realizările sale se numără canonizarea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, promovarea cultului Cuviosului Arsenie de la Prislop și susținerea canonizării Anastasiei Șaguna, mama marelui mitropolit transilvănean. De asemenea, a sprijinit construirea Catedralei Naționale din București și a promovat restaurarea și înfrumusețarea Catedralei Mitropolitane din Sibiu.