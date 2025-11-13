escroc reținut după ce a păcălit o sibiancă să-i dea 3.000 de lei pentru un telefon „fantomă”

Un tânăr de 20 de ani, din județul Călărași, a fost reținut de polițiștii sibieni după ce a comis mai multe infracțiunii de înșelăciune online.
Potrivit IPJ Sibiu, în luna iunie 2025, acesta ar fi indus în eroare o tânără de 19 ani din Sibiu, care intenționa să cumpere un telefon mobil oferit spre vânzare pe o platformă online. Deși a primit suma de 2.991 de lei, reprezentând avans, taxe de transport și garanții restituibile, presupusul vânzător nu ar fi avut intenția de a livra produsul.
Ieri, 12 noiembrie, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară la locuința tânărului din județul Călărași. În urma administrării probelor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea.
FOTO ARHIVĂ
Ultima oră
- Gata cu penele de curent la Sibiu: s-a inaugurat stația de transformare ce pune capăt căderilor de tensiune / video foto o oră ago
- Mediașul se teme de ce e mai rău. Cosmin Vâtcă spune că: ”trebuie să fim foarte conștienți” 2 ore ago
- Vedeta Sibiului ”vânată” chiar la Sibiu: echipe mari din străinătate vin să îl vadă jucând 2 ore ago
- „Kabul, între rugăciuni” și „Dragul meu Théo” deschid Astra Film Chișinău 3 ore ago
- Pregătiți luminile! Primăria Sibiu lansează concursul decorațiunilor de Crăciun 2025 3 ore ago