escroc reținut după ce a păcălit o sibiancă să-i dea 3.000 de lei pentru un telefon „fantomă”

Un tânăr de 20 de ani, din județul Călărași, a fost reținut de polițiștii sibieni după ce a comis mai multe infracțiunii de înșelăciune online.

Potrivit IPJ Sibiu, în luna iunie 2025, acesta ar fi indus în eroare o tânără de 19 ani din Sibiu, care intenționa să cumpere un telefon mobil oferit spre vânzare pe o platformă online. Deși a primit suma de 2.991 de lei, reprezentând avans, taxe de transport și garanții restituibile, presupusul vânzător nu ar fi avut intenția de a livra produsul.

Ieri, 12 noiembrie, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară la locuința tânărului din județul Călărași. În urma administrării probelor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea.

FOTO ARHIVĂ