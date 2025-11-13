exercițiu de amploare în județul sibiu: simulare de inundații cu declanșarea procedurilor de urgență

În perioada 18 – 19 noiembrie 2025, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Olt, împreună cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu (S.G.A. Sibiu), va organiza un exercițiu de simulare destinat testării fluxului informațional și decizional în gestionarea situațiilor de urgență provocate de inundații.

Exercițiul are ca scop verificarea capacității instituțiilor implicate de a reacționa eficient în cazul producerii unor fenomene hidrometeorologice periculoase și îmbunătățirea cooperării între structurile cu atribuții în domeniu.

Zonele implicate

Exercițiul se va desfășura pe următoarele cursuri de apă: Arpașu Mare, Arpășel, Cârțișoara, Porumbacu și Avrig, vizând stațiile hidrometrice Arpașu de Sus, Cârțișoara, Porumbacu de Sus și Avrig.

Comitetele locale pentru situații de urgență participante sunt: Arpașu de Sus, Arpașu de Jos, Cârțișoara, Cârța, Porumbacu de Sus, Porumbacu de Jos și Avrig.

La exercițiu vor participa următoarele insituții:

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Administrația Națională „Apele Române”

Administrația Națională de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Sibiu

Administrația Bazinală de Apă Olt

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu (G.S.T.–S.G.A. Sibiu)

Sucursala Hidrocentrale Sibiu – Hidroelectrica

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu (C.J.S.U.)

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu (I.S.U. Sibiu)

Comitetele locale pentru situații de urgență de pe cursurile de apă vizate.

Desfășurarea exercițiului

Exercițiul se va desfășura în intervalul 18 noiembrie 2025, ora 18:00 – 19 noiembrie 2025, ora 18:00, având ca punct de pornire o avertizare meteorologică COD ROȘU, care semnalează posibile precipitații torențiale în bazinul mijlociu al râului Olt (în special pe afluenții din zona versantului nordic al Munților Făgăraș).

Pe parcursul celor 24 de ore, vor fi simulate:

transmiterea avertizărilor meteorologice și hidrologice;

informarea și convocarea structurilor operative;

reacția instituțiilor locale și județene;

raportarea datelor și elaborarea prognozelor hidrologice;

acțiunile comitetelor locale pentru situații de urgență;

verificarea fluxului informațional și a duratei de reacție la situațiile simulate.

În baza scenariului, sunt simulate depășiri ale cotelor de atenție și inundație la mai multe stații hidrometrice, iar echipele implicate vor analiza modul de reacție și comunicare la nivel local și județean.

Obiectivele exercițiului

Verificarea modului de conlucrare între structurile implicate în gestionarea inundațiilor;

Testarea reacției autorităților locale la recepționarea avertizărilor hidrometeorologice;

Evaluarea corectitudinii și rapidității fluxului informațional;

Verificarea modului de acțiune a comitetelor locale pentru situații de urgență;

Îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului situațiilor de urgență generate de inundații.

Mențiune importantă

Toate comunicările, avertizările și rapoartele transmise în cadrul acestui exercițiu vor conține precizarea:

„ATENȚIE! ACESTA ESTE UN EXERCIȚIU! DATELE NU SUNT REALE!”

La finalul exercițiului, va fi întocmit Raportul privind desfășurarea exercițiului, cu concluzii, propuneri și măsuri pentru îmbunătățirea activităților de prevenire și gestionare a inundațiilor.