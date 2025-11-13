CSU Sibiu s-a calificat în optimile Cupei României, după succesul de joi seara, din Sala Transilvania, 103-83 cu CSM Galați. ”Vulturii” câștigaseră și manșa tur, 79-77.
La redebutul lui Dan Fleșeriu pe banca lui CSU, sibienii au făcut spectacol în returul șaisprezecimilor Cupei, cu CSM Galați.
Sibienii au câștigat primul sfert, sor 24-20. CSU a jucat mult mai bine în sfertul secund, adjudecat cu 32-13, iar la pauza mare conducea detașat: 56-33.
CSU nu a avut probleme nici în al treilea sfert, adjudecat cu 27-21, iar calificarea era decisă. S-a terminat 103-83 și sibienii merg mai departe în competiție.
Confruntările din această optimile de finală se vor juca în perioada 17-23 decembrie. Câștigătoarele optimilor de finală vor obține biletele pentru Final 8-ul Cupei României, care va avea loc, pentru al doilea an la rând, la Oradea, în februarie 2026. Federația de Baschet le-a dus direct în Final 8 pe campioana U BT Cluj, vicecampioana CSM Oradea, medaliata cu bronz CS Vâlcea 1924 și CSO Voluntari, cîâștigătoarea treofului.
CSU Sibiu și CSM Galați se înfruntă din nou sâmbătă, de la ora 18.00, tot în Sala Transilvania, în meci contând pentru Liga Națională.
Ultima oră
- Fleșeriu revine cu o victorie la Sibiu. CSU a răpus Galațiul în Cupă / video 6 secunde ago
- Gata cu penele de curent la Sibiu: s-a inaugurat stația de transformare ce pune capăt căderilor de tensiune / video foto 2 ore ago
- Mediașul se teme de ce e mai rău. Cosmin Vâtcă spune că: ”trebuie să fim foarte conștienți” 2 ore ago
- Vedeta Sibiului ”vânată” chiar la Sibiu: echipe mari din străinătate vin să îl vadă jucând 3 ore ago
- „Kabul, între rugăciuni” și „Dragul meu Théo” deschid Astra Film Chișinău 3 ore ago