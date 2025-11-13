gata cu penele de curent la sibiu: s-a inaugurat stația de transformare ce pune capăt căderilor de tensiune / video foto

Problemele sibienilor legat de multiplele pene de curent din ultimele luni sau rezolvat. Asta pentru că cei de la Distribuție Energie Electrică România (DEER) au pus în funcțiune la Sibiu o stație de transformare de mare putere, care să acopere fără probleme consumul de energie electrică al orașului. Investiția sare de 14 milioane de euro și este poziționată în zona industrială vest în apropiere de Aeroportul Internațional pe strada Europa Unită.

Joi, 13 noiembrie 2025, s-a inaugurat noua stație de transformare 110/20 kV Sibiu Vest, din zona industrială Sibiu Vest. Cei de la DEER au prezentat publicului proiectul finalizat, iar acesta este unul pe măsura investiției. Investiția era una necesară și asta pentru că cererea de conectare pentru noi consumatori depășea de aproape două ori capacitatea stației din care era alimentată până acum zona Industrială Vest, respectiv stația Aeroport.

„S-a încercat, în prima fază, o mărire a capacității stației Aeroport. Nu a fost de ajuns și atunci pasul următor a fost construirea unei noi stații în zona industrială Sibiu Vest, care să preia majoritar consumul industrial, eliberând astfel capacitate pentru consumul municipiului Sibiu și al zonei industriale”, a explicat Dan Cristian, reprezentant DEER și manager de proiect.

Stație ultramodernă, complet tehnologizată și de mare capacitate

Investiția a fost una de 70 de milioane de lei, iar aproximativ 45 de milioane de lei au provenit din fonduri europene. Noua stație a fost construită în mai puțin de 2 ani și este o adevărată ”bijuterie” atât din punct de vedere tehnologic cât și al tehnologiei folosită.

Practic noua capacitate de 11o kW rezolvă cu brio necesarul de consum de energie electrică pentru toată zona industrială Vest și nu numai. Noua stație permite preia astfel tot surplusul de cereri existent, iar vechea stație va putea asigura fără probleme alimentarea cu energie electrică a restului orașului.

„Stația a fost construită în timp record, ea fiind în funcțiune deja de o luna de zile, aceasta fiind supusa unor teste și preluând deja o parte din consumul zonei industriale și de vest a orașului. Stația este complet digitală, fără personal, coordonată de la distantă, la fel fiind făcute manevrele și verificările.Totul este sigur, stația este digitala, fără personal. Totul este automatizat. Coordonată de la distanță. Toate manevrele și verificările sunt de la distanță, de la dispecer, integrate in SCADA. Sunt ultimele echipamente din domeniu, atât pe partea primară cât și pe partea secundară și protecții”, a mai declarat Dan Cristian.

Adio pene de curent! Cel puțin în teorie

Stația este conectată într-o linie de 110 kW subterană, care pleacă din stația Sibiu Nord, lungind rețeaua subterană de 110kW cu 3.6 km, iar linile de medie tensiune au fost extinse cu 3,7km pana la noua stație. Aceasta este complet digitală, fără personal, totul fiind coordonat de la distanță de la dispecer.

Practic prin investiția realizată, problemele cu alimentarea cu energie electrică a municipiului Sibiu, au fost rezolvate. „Punerea în funcțiune a stației 110/20kV Sibiu Vest reprezintă un pas important în direcția consolidării infrastructurii energetice din județul Sibiu și în susținerea tranziției către un sistem energetic modern și sustenabil”, a declarat și Mihaela SUCIU, Director General DEER.

Autoritățile locale, încântate de noua stație

La evenimentul de joi au fost prezenți pe lângă directorul general DEER și reprezentanți ai autorităților locale. Printre aceștia, Daniela Cîmpean – președinta Consiliului Județean Sibiu, Mircea Crețu – prefectul județului Sibiu și persoane din aparatul de conducere al primăriei Sibiu. Daniela Cîmpean și-a exprimat satisfacția față de realizarea acestui proiect, pe care îl consideră a fi extrem de important pentru dezvoltarea economică a întregului județ. „Efectiv, la propriu, ne dă lumină sigură și continuă” a concluzionat președinta CJ Sibiu.