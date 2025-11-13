hoțul prins la furat în mall de un polițist din sibiu, lăsat liber de magistrați

Bărbatul în vârstă de 38 de ani, din județul Constanța, cercetat pentru furt în formă continuată și prins în flagrant de un polițist sibian aflat în timpul liber, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Bărbatul a fost prins pe 11 noiembrie, chiar în timp ce sustrăgea produse dintr-un magazin din Promenada Mall Sibiu. Polițistul sibian, aflat la cumpărături, l-a observat și a intervenit imediat, reușind să-l oprească și să anunțe colegii de la Biroul de Investigații Criminale.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie – octombrie 2025, bărbatul ar fi furat în mod repetat produse alimentare și nealimentare din mai multe societăți comerciale din Sibiu, profitând de momentele de neatenție ale personalului.

În baza probelor strânse, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore iar apoi eliberat, fiind cercetat în stare de libertate.

FOTO Cuget Liber