încă o explozie într-un bloc dintr-un oraș din românia: zeci de oameni evacuați, două victime cu arsuri / foto

O explozie urmată de incendiu a avut loc în dimineața zilei de 13 noiembrie, într-un bloc de locuințe din orașul Balș, județul Olt. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție, după ce deflagrația a provocat panică în rândul locatarilor și a rănit mai multe persoane.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt, explozia s-a produs într-o garsonieră situată la etajul trei al imobilului. În urma incidentului, 30 de persoane au fost evacuate, iar cinci dintre ele au avut nevoie de asistență medicală. Două victime au suferit arsuri, iar alte trei persoane au suferit atacuri de panică.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, paramedici și cadre medicale de la Serviciul de Ambulanță Olt. Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu o autospecială pentru victime multiple, patru ambulanțe și un microbuz de transport persoane.

Pentru gestionarea eficientă a situației, autoritățile au activat Planul roșu de intervenție, ceea ce a dus la mobilizarea unui număr mare de forțe: șase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear) și un post medical avansat.

Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și evacuarea locatarilor din bloc. Cauza exactă a exploziei urmează să fie stabilită în urma cercetărilor efectuate de specialiști.