„kabul, între rugăciuni” și „dragul meu théo” deschid astra film chișinău

Astăzi debutează la Chișinău, capitala Republicii Moldova, cea de-a patra ediție a Astra Film Chișinău, prezentând o selecție a celor mai apreciate și discutate documentare de la AFF2025.

Printre acestea se numără două filme premiate la Sibiu în urmă cu trei săptămâni: „Kabul, între rugăciuni” (r. Aboozar Amini, Olanda, 2025), distins cu premiul pentru Cel mai bun documentar în secțiunea Voci emergente, și „Dragul meu Théo” (r. Alisa Kovalenko, Ucraina, 2025), desemnat Cel mai bun film documentar în secțiunea Europa de Est.

Ediția de la Chișinău include, de asemenea, peste 30 de evenimente cinematografice dedicate copiilor și adolescenților. Toate locurile la proiecțiile din cadrul programului AF Junior Chișinău au fost deja rezervate săptămâna trecută.

Astra Film Chișinău este un eveniment organizat de Astra Film/CNM Astra și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Proiecțiile din cadrul AF Chișinău au loc la Cineplex Loteanu. Programul complet, aici: https://astrafilm.ro/program-aff-chisinau/.

„Pentru mine, cel mai așteptat moment al lunii noiembrie este întâlnirea cu publicul din Chișinău. Un public din ce în ce mai interesat de filmul documentar și care ne-a primit mereu cu căldură. Am de asemenea o mare satisfacție că le putem oferi copiilor și adolescenților din Republica Moldova experiența minunată care se numește Astra Film Junior. Bucuria pe care o vezi în ochii unui copil atunci când descoperă ceva nou nu poate fi comparată cu nimic altceva”, a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

„Continuăm, alături de Astra Film, să oferim publicului din Moldova prilejul unic de a intra în contact cu atmosfera, filmele și dezbaterile care ne dezvăluie lumea de aproape sau de departe așa cum numai arta cinematografică o poate face. Publicul are această oportunitate de 32 de ani, la Astra Film Festival în Sibiu, dar, de patru ani, avem alături și Republica Moldova”, a spus și Constantin-Valentin Răducanu, director general cu atribuții de secretar de stat al DRRM.

Unele dintre filme vor fi urmare de dialoguri tip DocTalk la care vor participa personalități din capitala Republicii Moldova. Programul complet, aici: https://astrafilm.ro/program-aff-chisinau/.

Printre filmele care vor fi proiectate la Cineplex Loteanu se află „Decodând ura” (r. Simon Klose, Danemarca, 2025) – proiecție urmată de o dezbatere tip DocTalk moderată de Aura Revenco, la care sunt invitate jurnalista Natalia Zaharescu (Ziarul de Gardă) și psiholoaga Aurelia Bălan;„Portretul unui tată confuz” (r. Gunnar Hall Jensen, Norvegia, 2025) – cu DocTalk moderat de Steliana Rudco, avându-l ca invitat pe Daniel Funeriu; „Dragul meu Théo” (r. Alisa Kovalenko, Ucraina, 2025 ), „Kabul, între rugăciuni” (r. Aboozar Amini, Olanda, 2025) și „Cei vii” (r. Anca Hirte, România, 2025) – după tripla proiecție de sâmbătă, DocTalk moderat de jurnalistul Tudor Ioniță, la care participă Andrei Curărău, co-fondator Watch Dog Moldova, și publicista Angela Aramă.

Un moment aparte va fi proiecția filmului realizat cu sprijinul DRRM, „Grigore Vieru. Poetul neamului” (producător Adrian Otovescu, Moldova, 2025), care readuce în atenție viața și moștenirea poetului, prin mărturiile familiei și prietenilor, dar și prin descoperiri noi făcute în procesul realizării. După proiecție, discuție cu Călin Vieru, fiul marelui poet.

În cadrul Astra Film Chișinău se va desfășura și un mastercalss în două părți susținut de profesori si studenți ai UNATC București. Este vorba despre un Studiu de caz pe film documentar de lung metraj, parcurs de la scenariu la forma finală, prezentat de drd. Alexandru Borundel, respectiv „Găsește-ți vocea” – filmul studențesc între creativitate și raportare la clasic, masterclass prezentat de Alexandru Borundel și Voicu Mureșan.