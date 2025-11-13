mașină în flăcări în zona gării din sibiu / foto video

Un incendiu auto a izbucnit, joi după-amiază, în zona gării din Sibiu. Pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

UPDATE

Incendiul a avut loc pe strada Blănarilor. „La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o ambulanță SAJ. Autoturismul a ars în totalitate, fiind afectată și o pubelă de gunoi aflată în apropierea mașinii. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la compartimentul motor”, a precizat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Din fericire, nu au fost semnalate victime.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Incendiul a izbucnit la un autoturism aflat pe o stradă din apropierea gării.

Echipajele din cadrul ISU Sibiu au venit la fața locului și au stins flăcările.

Sursa video: Info Trafic Sibiu / WhatsApp