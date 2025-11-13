Pentru a rămâne pe loc de play-off, ACS Mediaș are mare nevoie de victorie vineri (ora 14.00, Stadion 8 Mai) în duelul cu Unirea Bascov, din etapa a 13-a a Ligii 3.

După două înfrângeri consecutive, ambele în deplasare, ACS Mediaș a coborât pe locul 4 în Seria a 6-a din Liga 3, ultimul care asigură prezența în play-off. Medieșenii mai au doar două puncte avans față de locurile 5-6, așa că încep să se teamă că nu vor prinde play-off-ul.

Antrenorul Cosmin Vâtcă a tras semnalul de alarmă înaintea duelului cu Unirea Bascov, programat vineri, de la ora 14.00, la Mediaș, pe Stadionul 8 Mai.

”Pe mine mă interesează foarte mult meciul de vineri, cu Bascov, jucăm acasă, trebuie să ne luăm punctele, pentru că nu am luat niciun puncte în ultimele două jocuri, ar fi cazul să începem să luăm puncte. Trebuie să fim foarte conștienți că dacă nu acumulăm puncte și nu suntem foarte atenți, putem pierde și locul 4 și automat play-off-ul. Noi ne dorim foarte mult să rămânem în play-off. ne așteaptă un meci greu, chiar dacă în tur am câștigat la ei, Bascov are evoluții foarte bune contra echipelor puternice din această serie” a spus fostul portar al Gazului Metan.

Mijlocașul Raul Hăjmășan (24 ani) crede că vor curge golurile vineri, pe Stadionul 8 Mai. ”O să fie un meci cu multe goluri, Unirea joacă fotbal, la fel ca noi, dar vom marca mai multe decât adversarii. Dacă ne lasă spații, ne putem face jocul nostru, ne trebuie atitudine și condiții optime de a juca, un teren bun” a spus jucătorul originar din Mediaș.