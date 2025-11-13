ministerul educației schimbă regulile jocului: notele vor fi date după criterii clare, nu după simpatii

Din toamnă, sistemul de notare din școlile românești va intra într-o etapă de standardizare, anunță Ministerul Educației. Măsura vine pentru a elimina discrepanțele dintre profesori și a face evaluarea mai corectă și mai clară pentru elevi.

Ministrul Educației a explicat pe pagina oficială de Facebook că procesul de standardizare presupune elaborarea unor criterii clare de evaluare și notare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal.

„După atâția ani, încă nu avem standarde clare de evaluare și notare. Este o problemă pe care am început să o rezolvăm. Pentru învățământul primar și gimnazial vom finaliza procesul până în iunie 2026, iar pentru liceu standardele vor fi gata la începutul anului școlar 2026-2027” a declarat oficialul.

Conform Adevărul.ro, profesorul Doru Căstăian explică a explicat întreg procedeul.

„Standardizarea stabilește niște repere clare pentru notare și elimină subiectivismul. Un prag minim va corespunde fiecărei note sau calificativ, astfel încât evaluarea să fie mai obiectivă.” a declarat acesta

Elevii se plâng de discrepanțele între profesori și școli. O notă de 7 la geografie trebuie să reflecte aceleași competențe, fie că elevul este din București, fie că învață într-o localitate izolată de munte.

Profesorul Căstăian consideră că notele trebuie să fie clare, coerente și să elimine subiectivismul. Implementarea standardelor va fi un proces gradual.

„La început va fi greu, pentru că e ceva nou, dar cu sprijin și comisii eficiente în școli, lucrurile se vor îmbunătăți.” a declarat profesorul Căstăian

Pe lângă standardizarea notelor, elevii cer o actualizare reală a programei școlare. Materiile sunt adesea prea teoretice și insuficient conectate la realitate iar elevii au nevoie de competențe practice, nu doar de memorare.