motivul pentru care șoferul tursib a frânat brusc miercuri în giratoriu: cum se simte femeia rănită

Trei femei au fost rănite, miercuri seara, într-un autobuz din flota Tursib, după ce s-au dezechilibrat și au căzut în urma unei frâne bruște efectuate de șofer. Una dintre călătoare a ajuns la spital. Din fericire, starea ei este bună.

Evenimentul a avut loc miercuri seara pe bulevardul Corneliu Coposu, în sensul giratoriu din Piața Unirii. Șoferul autobuzului, care circula către Calea Dumbrăvii, a frânat brusc pentru a evita coliziunea cu o mașină aflată deja în giratoriu. În urma acestei manevre, trei călătoare s-au dezechilibrat și au căzut, iar una dintre ele a ajuns la spital. (DETALII AICI)

„În timp ce conducea un autobuz de transport persoane, din directia Bulevardul Corneliu Coposu spre Calea Dumbrăvii, un sibian de 57 de ani a pătruns în sensul giratoriu din Piața Unirii, unde a frânat pentru a evita coliziunea cu un autoturism care circula în interiorul sensului giratoriu. În urma frânării, o femeie de 27 de ani, din Blăjel, pasageră în autobuz, s-a dezechilibrat și a căzut, suferind vătămări corporale ușoare”, a transmis Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Din fericire, sibianca dusă la UPU este în stare bună. Ea nu a fost internată. „Pacienta a ajuns la Serviciul UPU al SCJU Sibiu în cursul zilei de 12 noiembrie, având un traumatism cranio-facial. Din fericire, tânăra de 26 de ani nu a necesitat internare, astfel că după evaluarea medicilor a plecat acasă cu recomandări”, a precizat Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.