mult a fost, puțin mai e: s-a stabilit când se redeschide cea mai importantă stradă din cisnădie

Lucrările de modernizare pe una dintre cele mai importante artere din orașul Cisnădie sunt aproape gata. Zilele acestea se toarnă asfaltul, urmând să fie realizat marcajul. 

Strada Sibiului, care a fost închisă complet în 27 octombrie pentru executarea lucrărilor de consolidare a drumului, se va redeschide la începutul săptămânii viitoare. 

„Lucrările sunt pe final. Pe deal a fost deja asfaltat, în zona sensului giratoriu s-a efectuat frezarea. Urmează să se toarne asfaltul pe celelalte porțiuni, apoi să fie realizat marcajul. Preconizăm că strada se va redeschide luni sau marți”, a precizat primarul Mircea Orlățan. 

