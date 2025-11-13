pregătiți luminile! primăria sibiu lansează concursul decorațiunilor de crăciun 2025

Sărbătorile se apropie, iar orașul se pregătește să strălucească prin decorațiuni de sezon. Comunitatea sibiană este invitată să participe la concursul pentru cele mai frumoase decorațiuni de Crăciun și să contribuie la transformarea orașului într-un adevărat Oraș de Poveste.
Concursul pune în valoare diversitatea orașului, de la spațiile de primire a vizitatorilor și locurile de întâlnire comunitară, până la magazine, monumente istorice și zonele rezidențiale sau nerezidențiale ale Sibiului.
Categoriile de participare:
- Magia Ospitalității
- Local de Poveste
- Vitrina de Crăciun
- Farmecul Patrimoniului
- Lumină în Cartier
Detaliile privind desfășurarea concursului și regulamentul complet sunt disponibile aici: Procedura de participare
Sibienii sunt încurajați să participe și să contribuie la transformarea orașului într-un loc de poveste în perioada sărbătorilor.
