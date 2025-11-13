prima măsură importantă luată în cazul vestiarelor insalubre ale studenților de la spitalul județean: ulbs are obligația prin contract

După ce Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu a demarat un control la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, în urma articolului publicat de Ora de Sibiu privind condițiile necorespunzătoare din vestiarele studenților de la Facultatea de Medicină a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), s-a stabilit ca universitatea să preia responsabilitatea curățeniei în aceste spații.

Potrivit reprezentanților spitalului, una dintre obligațiile ULBS, prevăzută acum clar în contractul de colaborare, este asigurarea curățeniei de către personal angajat al universității, într-un interval orar stabilit de comun acord, exclusiv în cele două zone destinate studenților – Ginecologie și Medicală.

„De acum, în contractul de colaborare se menționează clar că una din obligațiile ULBS este asigurarea curățeniei de către personal angajat al universității, într-un anumit interval orar stabilit de comun acord, strict în cele două zone – Ginecologie și Medicală – destinate studenților”, a declarat Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Vestiarele actuale ale studenților

Pe de altă parte, conducerea ULBS susține că responsabilitatea aparține Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și Consiliului Județean Sibiu. „Având în vedere ca vestiarele la care faceți referire nu se află în niciunul dintre sediile universității, reiterăm ceea ce am transmis și anul trecut: facem apel ca prin implicarea Spitalului Județean și a Consiliului Județean, în subordinea căruia funcționează, să găsim o cale de rezolvare. E important ca studenții ULBS care fac practica în spital să aibă condiții sigure de desfășurare a activității lor”, a transmis Smaranda Bălan, purtător de cuvânt al ULBS Sibiu.

Zeci de studenți ai Facultății de Medicină desfășoară zilnic activități de practică în spital, însă sunt nevoiți să folosească un vestiar extrem de mic, de doar câțiva metri pătrați, insuficient pentru numărul mare de persoane. Din această cauză, mulți dintre ei aleg să vină de acasă îmbrăcați direct în echipamentul medical, ceea ce ridică probleme legate de igienă și controlul infecțiilor.

Situația vestiarelor necorespunzătoare este cunoscută de mai bine de un an, însă studenții susțin că nu s-au luat măsuri concrete pentru remedierea problemelor. În urma controlului demarat, DSP Sibiu urmează să finalizeze verificările și să stabilească eventuale sancțiuni sau recomandări, în funcție de constatările oficiale.

Reamintim că, în anul 2024, Spitalul Clinic Județean Sibiu anunța demararea unui proiect prin care urma să fie achiziționate vestiare noi pentru 260 de studenți, precum și echipamente IT (laptopuri, videoproiectoare și computere), într-o investiție totală de peste 4 milioane de lei.

