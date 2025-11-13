schimbări importante la târgul de crăciun din sibiu: căsuțe cu decor nou, scenă mai mare și traseu extins pentru trenulețul turistic / video foto

Magia iernii revine în Piața Mare, dar cu un aer proaspăt: Târgul de Crăciun Sibiu 2025 vine cu o scenă centrală nouă, căsuțe redecorate și un traseu extins pentru trenulețul lui Moș Crăciun. Organizatorul evenimentului, Andrei Drăgan, a povestit la emisiunea „Ora Locală” ce s-a schimbat anul acesta și ce experiențe nu ar trebui să rateze niciun vizitator.

Pe 12 noiembrie, Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu, a fost invitat la „Ora Locală”. În cadrul interviului, Drăgan a dezvăluit principalele schimbări pregătite pentru ediția din acest an a celui mai iubit eveniment de iarnă din oraș.

,,Acum avem o scenă adevărată”

Întrebat de moderator dacă s-a schimbat ceva pentru ediția 2025, Andrei Drăgan a explicat că principala noutate o reprezintă scena centrală – una „în toată regula”, amplasată în zona de food court.

„Vom face concerte un pic mai mari față de ce făceam anul trecut. Aveam o scenă relativ mică, mai mult dedicată spectacolelor pentru copii. Acum avem o scenă adevărată, unde vom avea și un concert de inaugurare cu Radu Nechifor, care îl va avea invitat pe Ducu Bertzi”, a spus Drăgan.

În fiecare weekend, scena va prinde viață cu DJ set-uri și concerte, menite să creeze o atmosferă de „après-ski”, caldă și prietenoasă, fără a transforma târgul într-un festival. Organizatorii pun accentul pe atmosferă și conexiunea cu publicul, nu pe spectacole masive.

,,Un DJ va pune muzică de diverse genuri, potrivită pentru eveniment. Dar a fost important să creăm atmosfera – nu doar să dăm play la piese ce ies, ci să ducem cumva atmosfera din acea zonă centrală, să fie conectată cu publicul și să aducem sentimentul acela plăcut, ca și cum ai fi la un après-ski, pe o pârtie, și te simți bine.” a spus organizatorul.

Pe listă se află și alți artiști îndrăgiți, precum Nicu Alifantis, așteptat să revină la Sibiu după 1 decembrie.

Căsuțe cu un nou design și o atmosferă tradițională

Un alt aspect care s-a schimbat vizibil este aspectul căsuțelor: „Am schimbat acoperișurile – acum sunt roșu cu alb, într-un stil mai clasic, dar complet nou. Până acum aveam prelate simple, care arătau ca niște prelate de camion. Noaptea, schimbarea e spectaculoasă: decorațiunile și grafica specială dau târgului un aer de poveste”, a explicat Drăgan.

Organizatorii au gândit și o temă vizuală unitară, menită să aducă un plus de autenticitate și tradiție. Scopul este de a oferi vizitatorilor o experiență care să-i transporte într-o lume de Crăciun autentică, cu accente locale.

,,Sunt mult mai mulți oameni care apreciază aspectele tradiționale, și ne concentrăm pe ce credem noi că e important. În același timp, în țară sunt mult mai multe târguri de Crăciun decât erau când am lansat noi Târgul din Sibiu, și asta ne obligă să ne poziționăm diferit. Nu putem toți face același lucru.

Dacă toate târgurile ar fi la fel, lumea nu ar mai avea de ce să aleagă între A, B sau C. Cred că acum e momentul să avem idei proprii, să comunicăm clar ce oferim, iar publicul să decidă dacă vrea să caute acel lucru la Sibiu sau în alt oraș.” mărturisește acesta.

Trenulețul magic ajunge până la Hotel Ramada

Una dintre surprizele plăcute din acest an este extinderea traseului trenulețului de Crăciun. Micuțul tren, care până acum se învârtea doar în jurul caruselului, va merge până în zona Turnului Sfatului și va avea o oprire specială la Hotel Ramada, datorită unei colaborări cu unitatea hotelieră.

„Hotelul Ramada a venit cu inițiativa și a creat un pachet special pentru turiștii care vin la Târgul de Crăciun. Trenulețul va merge direct din fața hotelului până în Piața Mare, oferind o experiență completă vizitatorilor”, a spus organizatorul.

Produse locale și artizani autentici

Drăgan a subliniat și rolul cultural și comunitar al târgului. În fiecare an, organizatorii încurajează producătorii locali și artizanii autentici să participe, punând accent pe produse creative și originale, nu pe cele industriale.

„Târgul de Crăciun din Sibiu nu este doar un loc de cumpărături, ci o comunitate. Mulți expozanți se pregătesc încă din august, iar noi vrem să scoatem în evidență poveștile din spatele fiecărei căsuțe”, a explicat Drăgan.

Principalele atracții

La finalul emisiunii, Dragoș Popescu l-a provocat pe Andrei Drăgan cu o întrebare practică: „Dacă am la dispoziție doar o oră, unde îmi recomanzi să merg?”

Răspunsul a venit rapid: „În primul rând, trebuie să mergi la căsuța cu migdale – e acolo încă de la primul târg și toată lumea o iubește. Apoi, să te urci în roata panoramică, pentru o priveliște unică asupra Sibiului. Și, bineînțeles, un vin fiert – sau poate două-trei, fiecare cu rețeta lui”, a spus cu zâmbetul pe buze Andrei Drăgan.