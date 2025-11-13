târgul de crăciun din sibiu atrage vizitatori străini: ,,avem discuții active cu turoperatori din diverse țări”/ video

Sibiul devine tot mai accesibil pentru turiștii din afara țării, prin zboruri internaționale suplimentare și discuții pentru pachete charter dedicate Târgului de Crăciun. În cadrul emisiunii, Drăgan a explicat și situația autocarelor speciale care aduceau vizitatori din București, dar și perspectivele de creștere a numărului de curse regulate spre oraș.

Pe 12 noiembrie, la emisiunea „Ora Locală”, realizată de Dragoș Popescu, invitatul special a fost Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai vizitate evenimente din România în perioada sărbătorilor de iarnă. Discuția a vizat în special accesibilitatea turiștilor străini către Sibiu și situația zborurilor operate pe Aeroportul Internațional Sibiu.

Moderatorul emisiunii, Dragoș Popescu, a deschis subiectul cu o observație tranșantă:„Avem un aeroport frumos, acum are un terminal dublu, dar nu avem zboruri. Adică e ca și cum avem o mașină, dar noi n-avem bani de benzină.”

,,Situația e mult mai bună decât anul trecut”

În replică, Andrei Drăgan a subliniat că situația s-a îmbunătățit vizibil față de anul trecut: „Avem totuși mai multe zboruri față de anul trecut. Îmi doresc tot timpul să fie mai multe, dar trebuie să recunosc că, din perspectiva și de cetățean, am opțiuni mai numeroase. Nu mai trebuie atât de des să merg în alte orașe ca să zbor. Sunt bucuros că multe dintre cursele noi totuși au prins măcar Târgul de Crăciun, fiind lansate acum, în toamnă.”

Organizatorul evenimentului a adăugat că interesul operatorilor internaționali este în creștere și că discuțiile pentru noi rute și pachete turistice sunt deja în desfășurare:

„Sunt discuții active cu turoperatori din diverse țări. Faptul că s-au deschis aceste discuții e deja un pas mare față de anul trecut. Se caută pachete turistice de tip charter, nu doar pentru Târgul de Crăciun, ci și pentru alte perioade ale anului. E nevoie de perseverență, dar interesul pentru Sibiu e real și în creștere.”

Despre autocarele București – Sibiu: „A fost un proiect de imagine”

Întrebat de moderator despre proiectul autocarelor care făceau curse speciale între București și Sibiu, Drăgan a explicat că acesta nu a fost continuat, deși a avut un impact vizual pozitiv:

„N-a fost un proiect de succes. Probabil știți cum arăta parcarea de la Filarmonică – autocarul nostru era acolo, printre alte zeci. A fost mai mult un proiect de imagine și a funcționat atunci. Oamenii oricum veneau cu autocarele proprii, prin agențiile care deja aveau organizate cursele. Cred că e ok – scopul a fost să promovăm ideea că se poate ajunge ușor la Sibiu, și asta s-a întâmplat.” spune organizatorul.

În concluzie, Sibiul devine tot mai accesibil pentru turiști, iar Târgul de Crăciun continuă să fie un motor important al promovării orașului la nivel internațional.

Drăgan a încheiat într-o notă optimistă:

„Evident, îmi doresc să fie și mai multe zboruri, dar situația e mult mai bună față de anul trecut. Faptul că lucrurile evoluează și se deschid noi perspective e un semn bun pentru turismul sibian.” concluzionează acesta.