vedeta sibiului ”vânată” chiar la sibiu: echipe mari din străinătate vin să îl vadă jucând

Urmând să fie probabil titular la Naționala Under 21 la meciurile cu Finlanda (deplasare) și cel cu Spania de Sibiu, fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru va fi monitorzat de cluburi din strănătate.

După o primă parte de sezon foarte bună la Sibiu, încununată de debutul la Naționala de seniori, Kevin Ciubotaru (21 ani) a intrat în atenția unor cluburi din Germania, Franța și Austria. Astfel, jucătorul lui FC Hermannstadt va fi monitorizat la cele două meciuri ale Naționalei de Tineret, contra Finlandei U21 și Spaniei U21. În urmă cu doar o lună, fundașul stânga a debutat la naționala mare, la jocul amical cu Moldova.

Cum se cunoaște, patronul de la FCSB, Gigi Becali este interesat și el de transferul în iarnă al fundașului stânga. După ce sibienii au refuzat însă în vară oferta de la FCSB pentru Ianis Stoica, Gigi Becali s-a arătat circumspect în privința șanselor de a îl aduce pe Kevin.

Cu Kevin Ciubotaru în lot, Naționala de tineret a României a ajuns luni seară la Turku, în Finlanda. Meciul din preliminariile Euro 2027, Finlanda U21 – România U21 este vineri, 14 noiembrie, de la ora 17:00. Apoi, România va evolua chiar la Sibiu, cu Spania, jocul fiind programat marți, 18 noiembrie, de la ora 19.00. Cu 7 puncte din 3 jocuri, România U 21 este pe locul 2 în grupă, lider fiind Spania, cu 9 puncte. Prima clasată merge direct la Europeanul de Tineret, în timp ce locul 2 va da un ”baraj” pentru a ajunge la turneul final din 2027.

Noul agent al jucătorului, Ljubliana Nedelcu a anunțat public că este deschisă oricărei discuții pentru transferul lui Ciubotaru, încă din iarnă.

FC Hermannstadt l-a transferat pe Kevin Ciubotaru în vara anului anului 2023, când jucătorul era la antrenamente cu Dinamo București. În primul sezon, Kevin a fost împrumutat la Ungheni, pentru că nu avea șanse să joace la Sibiu, unde titular era portughezul Goncalves.