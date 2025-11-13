„venim din concedii mai obosiți decât am plecat” – turismul lent, soluția propusă de proiectul slow down turism sibiu

Turismul de masă, cu obiective bifate în grabă, aglomerație și vacanțe care mai degrabă obosesc decât relaxează, ar putea fi înlocuit cu o formă de turism mai autentică și echilibrată. Aceasta este filosofia pe care o propune proiectul Slow Down Turism Sibiu, în care Consiliul Județean Sibiu este partener alături de alte șapte țări europene.

Cristina Naiță, consilier în cadrul Consiliului Județean Sibiu, a explicat într-un interviu Ora de Sibiu scopul acestui demers: „Venim de multe ori din concedii mai obosiți decât am plecat. Turismul lent vine ca o alternativă – să ne bucurăm de locuri, de oameni, de tradiții, să petrecem timp cu familia și să trăim experiențe locale.”

Opt țări europene testează turismul lent

Proiectul reunește parteneri din România, Ungaria, Slovacia, Spania, Finlanda, Italia, Irlanda și Letonia. Fiecare dintre aceștia contribuie cu propriile exemple de bună practică, menite să arate cum poate fi dezvoltat un turism care respectă ritmul comunităților și mediul local.

„Ideea este să devii localnic pentru câteva zile. Să participi la viața locului, să gătești, să te plimbi, să stai de vorbă cu oamenii, să afli povești și tradiții. Este un tip de turism care lasă o amprentă pozitivă și asupra vizitatorului, și asupra comunității”, a adăugat Niță.

Modelul leton

Recent, o delegație sibiană a participat la o vizită de lucru în Letonia, unde a descoperit modele concrete de turism comunitar. Printre acestea se numără inițiative locale care implică direct familiile gazdă, ateliere meșteșugărești și trasee tematice dedicate turiștilor care caută liniște și autenticitate.

Experiențele acumulate urmează să fie adaptate și aplicate în județul Sibiu, în special în zonele rurale precum Mărginimea Sibiului, Valea Hârtibaciului și satele de la poalele Făgărașului – locuri cu potențial pentru turismul lent.

Proiectul Slow Down Turism Sibiu este văzut ca o șansă de a redescoperi „comorile neșlefuite” ale județului, dar și de a oferi turiștilor experiențe autentice, departe de aglomerația și graba turismului de masă.

Urmăriți mai jos interviul realizat de Dragoș Popescu cu Cristina Naiță, consilier în cadrul Consiliului Județean Sibiu.