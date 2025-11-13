veste bună pentru diaspora: apeluri nelimitate către românia, la tarife locale, în toată uniunea europeană

Românii care trăiesc și muncesc în alte state ale Uniunii Europene vor putea, în curând, vorbi cu cei de acasă fără costuri suplimentare.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că a intrat în vigoare Actul privind Infrastructura Gigabit, document care prevede eliminarea treptată a tarifelor suplimentare pentru apelurile telefonice între statele membre.

„Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană, apelurile către țară vor fi curând la același cost ca apelurile locale, fără limită de minute. Actul privind Infrastructura Gigabit prevede eliminarea treptată, până în 2029, a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice efectuate dintr-un stat UE către altul. Astfel, românii din străinătate vor vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Conform Mediafax, Oana Țoiu a subliniat și rolul lui Alin Mituța, actual șef de cabinet în Ministerul Afacerilor Externe, care, în perioada mandatului său de europarlamentar, a fost raportor pentru acest proiect.

„Poate ați auzit prima dată despre această inițiativă de la Alin Mituța, care a fost raportor pe dosar în mandatul lui de europarlamentar. El este unul dintre cei care pot răspunde oricând nu doar la întrebarea ‘Ce face UE pentru noi?’, ci și la ‘Ce ai făcut tu acolo, la Bruxelles, pentru români?’. Cel mai bun mod de a combate narativele anti-UE este prin rezultate concrete. Sunt recunoscătoare că Alin a ales să se întoarcă acasă, în rolul de șef de cabinet în MAE, pentru a contribui la consolidarea proiectului european și la afirmarea mai fermă a agendei României în UE”, a adăugat ministrul.

Măsura vine ca o continuare a eforturilor de integrare digitală și conectivitate în cadrul Uniunii Europene, vizând reducerea barierelor de comunicare între cetățenii europeni, indiferent de țara în care se află.