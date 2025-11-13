weekend magic la sibiu: se deschide târgul de crăciun, dar nu ratați nici târgul de nunți la redal expo!

Sibiul se animă în acest weekend cu evenimente pentru toate gusturile: de la cel mai așteptat moment, deschiderea Târgului de Crăciun și expoziții pentru viitorii miri, la concerte, drumeții și competiții sportive.

Piața Mare se va transforma din nou într-un tărâm de poveste începând de vineri, 14 noiembrie, de la ora 19:00 când va începe o nouă ediție a Târgului de Crăciun. Luminile vor fi aprinse în cadrul unei ceremonii de deschidere memorabile, care va include un concert plin de emoție. Pe scenă vor urca Radu Nechifor, DreamCatchers Band (DCB) și invitatul special Ducu Bertzi. (DETALII AICI)

Citește și: Schimbări importante la Târgul de Crăciun din Sibiu: căsuțe cu decor nou, scenă mai mare și traseu extins pentru trenulețul turistic / video foto

Wedding Expo Sibiu 2025: inspirație pentru ziua cea mare

Wedding Expo Sibiu se desfășoară în acest weekend la Redal Expo, strada I. S. Bach nr. 1-4. Mai exact, târgul de nunți are loc sâmbătă și duminicp, 15 -16 noiembrie, între orele 10.00 – 20.00.

Intrarea este liberă, iar vizitatorii vor putea să se bucure de muzică live, dansul mirilor, demonstrații de make-up profesional și oferte exclusive. Cu peste 70 de expozanți, Wedding Expo Sibiu 2025 este un adevărat paradis pentru cuplurile care își pregătesc ziua cea mare. (DETALII AICI)

Transform Robots la Shopping City Sibiu

În parcarea centrului comercial, între 7 noiembrie și 5 decembrie 2025, vizitatorii pot descoperi Transform Robots – o expoziție captivantă cu 14 roboți din seria R (Rescuer), fiecare cu propria poveste și personalitate. Evenimentul este potrivit pentru întreaga familie și promite să fascineze vizitatori de toate vârstele.

Citește și: Transform Robots, o incursiune spectaculoasă în lumea roboților Transformers, găzduită de Shopping City Sibiu

Drumeții în împrejurimile Sibiului

Programul „Anii Drumeției” continuă sâmbătă cu trasee deosebite: drumeție și degustare de vin la Domeniul Apoldium, drumeții pe Valea Viștișoarei și Valea Argintului, iar duminică, 16 noiembrie, este organizată o drumeție spre Hazeldorf. Alege-ți aventura pe aniidrumetiei.ro!

Filme noi la CineGold

Cinematograful CineGold continuă să ruleze cele mai recente premiere, oferind o opțiune relaxantă pentru cei care vor să petreacă seara vizionând filme de top. Jungla Vesela – Aventuri in Era Dinozaurilor, Cravata Galbena, Tafiti: Aventura Prin Desert, Fugarul: Vanatoare De Oameni, Mori, Iubirea Mea sunt pprintre premierele din acest weekend. Vezi programul complet aici.

Concert simfonic la Filarmonica de Stat Sibiu

Ediția a VI-a a Brave New Music aduce în atenție muzica contemporană: Concertul Transylvanian Festival Orchestra are loc vineri, 14 noiembrie, ora 19:00: Concert la Sala Thalia. Un program ce aduce împreună Aurel Stroe („Năpasta – Viziunea lui Ion”), Dan Dediu („Codex Brassoviensis”), liedurile lui Tiberiu Brediceanu și Simfonia de cameră op. 110a de Dmitri Șostakovici.

CSU Sibiu vs. CSM Galați

Pasionații de baschet pot urmări meciul CSU Sibiu vs CSM Galați, duminică, 15 noiembrie, ora 18:00. Biletele costă între 10 și 20 de lei și pot fi achiziționate aici.

Pentru fotbal, Liga Elitelor programează meciul: duminică, 16 noiembrie, între orele 10:00 și 11:30 – Interstar Sibiu vs Progresul Spartac București, pe terenul CFR.

Expoziție la Teatrul Gong

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu găzduiește, între 10 noiembrie și 19 decembrie, expoziția „Metamorfoze / Metamorphosis”. Aceasta prezintă 10 măști și 22 de fotografii realizate în cadrul unei rezidențe artistice organizate de Neamera Teatro pentru voluntarii Teatrului „Gong”.

Expoziția poate fi vizitată gratuit de luni până vineri între orele 10:00 – 18:00, precum și cu 30 de minute înainte de începerea evenimentelor derulate la sediul teatrului indiferent de oră sau zi, în perioada 10 noiembrie – 19 decembrie 2025. Pentru tururi ghidate în grupuri organizate, vă rugăm să vă rezervați locurile prin mesaj e-mail către madalina(@)teatrulgong.ro, în limita disponibilității. (DETALII AICI)

Spectacole la Teatrul Național „Radu Stanca”

„Cuplu” este spectacolul care va avea loc, sâmbătă, de la ora 17.00 pe scena Teatrului „Radu Stanca”. Duminică, sibienii pot opta pentru un alt spectacol, respectiv „Conu Leonida în față cu reacțiunea… o fandacsie cu Efimița”, de la ra 17:00. Biletele pot fi achiziționate online.