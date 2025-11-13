În cadrul ședinței programate joi, Guvernul României va supune aprobării un proiect de lege referitor la contractul de finanțare încheiat între România și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru construirea autostrăzii A1 Sibiu-Pitești.

Contractul, semnat la București pe 8 octombrie 2025, prevede o sumă de 500 de milioane de euro, reprezentând sprijin pentru investiția majoră în infrastructură. Conform notei de fundamentare, lucrările la autostradă sunt estimate să fie finalizate până în 2028, iar împrumutul va putea fi accesat în maximum 10 tranșe, fiecare de cel puțin 50 de milioane de euro, acoperind până la 50% din costul total al proiectului. Cheltuielile cu TVA și exproprierile nu sunt incluse în finanțarea BEI.

Conform Agerpres, executivul va aproba ratificarea Acordului-cadru cu Organizația pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR), pentru participarea României la programe de armament gestionate de această organizație, precum și indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Craiova, subsecțiunea Roșiori Nord – Craiova. Investiția va fi finanțată din fonduri externe nerambursabile, bugetul de stat și alte surse legale, conform programelor aprobate de investiții publice.