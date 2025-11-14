accident între avrig și mârșa: s-a răsturnat o autobasculantă / foto update

Traficul este îngreunat, vineri, între Avrig și Mârșa, în urma unui eveniment rutier. O autobasculantă s-a răsturnat pe carosabil.

UPDATE 2

Partea carosabilă a fost curățată, iar traficul s-a reluat în ambele direcții.

UPDATE 1

Accidentul s-a produs pe DJ105G. „Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o autobasculantă, pe direcția Mârșa – Avrig, un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Tălmaciu, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat pe carosabil. Evenimentul s-a soldat numai cu pagube materiale”, spune Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma testării alcoolscopice, s-a constatat că bărbatul nu a consumat alcool înainte de a se urca la volan.

IPJ recomandă tuturor conducătorilor auto să respecte normele rutiere, pentru a evita accidentele și pentru a ajunge în siguranță la destinație.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Evenimentul rutier a avut loc vineri, în jurul orei 15:00, între Avrig și Marșa. O autobasculantă cu pământ s-a răsturnat.

În prezent se circulă pe o singură bandă, traficul se desfășoară alternativ.