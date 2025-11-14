acs mediaș obține cea mai clară victorie a sezonului actual: a făcut scor cu bascov / foto

ACS Mediaș a făcut un pas spre play-off, după succesul clar de vineri, de pe Stadionul 8 Mai, 3-0 cu Unirea Bascov.

Venită după două înfrângeri consecutive în deplasare, echipa de pe malul Târnavei Mari a câștigat vineri cu un categoric 3-0 disputa cu Bascov.

Medieșenii au deschis scorul înainte de pauză, când lovitura de cap a lui Noian a fost respinsă în față de portarul oaspeților, iar Astafei a finalizat.

ACS s-a desprins în minutul 49, când Raul Orlandea a punctat după o acțiune bine construită. În minutul 87, Cristian Pajco stabilește scorul final, 3-0, cu o execuție sigură.

A fost cea mai clară victorie a lui ACS Mediaș a actualul sezon de Liga 3.

”Am făcut un meci bun, băieții au avut atitudine, au reacționat bine după două înfrângeri, de aceea am și câștigat. Dacă nu mă înșel, este primul meci în care nu am luat gol, asta ne dă încredere. Încercăm să câștigăm toate meciurile. Mergem cu încredere la Tg. Jiu, unde este un teren bun, avem un profil potrivit pentru terenul care ne așteaptă acolo, mă bucur că se joacă în nocturnă, este o altă atmosferă” a spus la final antrenorul medieșenilor, Cosmin Vâtcă.

ACS Mediaș a urcat pe locul 3 în serie, cu 21 de puncte din 13 jocuri. Pentru echipa lui Cosmin Vâtcă urmează două jocuri consecutive în deplasare, la Tg. Jiu și Petroșani.