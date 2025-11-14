acțiune utilă la promenada mall: depistare gratuită a diabetului și a hipertensiunii / foto video

Cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului, studenți ai Facultății de Medicină din Sibiu, reuniți în Societatea Studenților Mediciniști „Hermannstadt”, au organizează astăzi, 14 noiembrie, o acțiune de screening gratuit în incinta Promenada Mall Sibiu.
Evenimentul are loc în zona hipermarket-ului de pe strada Lector și se desfășoară pe tot parcursul zilei, în intervalul 10:00-18:00, în limita celor 400 de teste de glicemie puse la dispoziție.
În doar două ore, peste 100 de sibieni au beneficiat de determinări gratuite ale glicemiei și de măsurarea tensiunii arteriale, dintre care 30 au prezentat valori glicemice crescute.
Peste 30 de voluntari, coordonați de Ștefania Solomon, lucrează alături de cinci reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Sibiu, echipă condusă de dr. Simona Berariu. Vizitatorii pot beneficia gratuit de măsurarea glicemiei și a tensiunii arteriale.
Primele ore ale campaniei au arătat un interes ridicat: aproximativ 100 de persoane au trecut deja pe la standurile de testare. Potrivit organizatorilor, în jur de o treime dintre cei testați au avut valori ale glicemiei peste limitele normale. Pentru aceste persoane, voluntarii au recomandat consult de specialitate și investigații suplimentare, în vederea stabilirii unui eventual tratament.
