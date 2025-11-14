alertă într-o intersecție din sibiu: colet suspect și trafic blocat parțial / update

Mai multe echipaje de poliție au împânzit o intersecție din Sibiu din cauza unui colet suspect. Traficul în zona respectivă este parțial blocat.
UPDATE
Potrivit reprezentanților IPJ Sibiu, la fața locului au intervenit și specialiști pentru efectuarea controlului pirotehnic, constatându-se că a fost vorba despre un colet care nu prezintă conținut suspect.
Intervenția s-a încheiat fără a fi constatate riscuri la adresa ordinii și siguranței publice.
Traficul a fost reluat în condiții normale.
ȘTIREA INIȚIALĂ
În cursul dimineții de vineri a fost sesizată, prin apel 112, prezența unui colet suspect pe strada Hermann Oberth în zona intersecției cu bulevardul Corneliu Coposu din municipiul Sibiu.
„La fața locului au fost dislocate de urgență echipaje de polițiști din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea asigurării perimetrului zonei, evaluării riscurilor, asigurării intervenției celorlalte instituții cu competențe în domeniu, respectiv luării tuturor măsurilor pentru protejarea populației”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
Traficul este blocat parțial în intersecție.
Revenim cu detalii!
