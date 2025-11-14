am dat prima tură prin târgul de crăciun din sibiu: noile decoruri arată bine, cupola fură privirile, iar turiștii spun că e ”foarte frumos” / video foto

Târgul de Crăciun din Sibiu și-a deschis vineri, 14 noiembrie, porțile, iar Piața Mare s-a umplut imediat de vizitatori dornici să vadă cum arată ediția de anul acesta. Deși o parte dintre comercianți încă își aranjau marfa în căsuțe, atmosfera de sărbătoare era deja instalată.

Una dintre noutățile importante de anul acesta de la Târgul de Crăciun din Sibiu este faptul că toate căsuțele au fost concentrate în Piața Mare. În Piața Mică funcționează acum MINA – Immersive Museum, iar fluxul de vizitatori este direcționat în zona centrală a târgului.

O altă schimbare vizibilă: Christmas Chalet, care anul trecut era în Piața Mică, a fost mutat chiar în inima târgului. Aici, sibienii și turiștii se pot încălzi cu un vin fiert sau pot încerca preparate tradiționale.

La această ediție participă comercianți din 22 de județe, și alți 30 de comercianți sunt din Sibiu. Târgul are și o notă internațională, cu expozanți din Italia și Ungaria. La căsuțele decorate se găsesc dulciuri, produse handmade, aranjamente de Crăciun și multe alte obiecte specifice sezonului.

Locuri de poze mai puține, dar noi decoruri

Față de anul trecut, locurile special amenajate pentru fotografii sunt mai puține. A dispărut platforma instagramabilă, însă organizatorii au adus alte decoruri, printre care și o cupolă care atrage deja privirile vizitatorilor. De asmeenea, roata panaoramică este, le fel cum ne-a obișnuit, în Piața Mare și oferă o priveliște spectaculoasă asupra Târgului de Crăciun.

Zona de picnic nu era încă amenajată în ziua deschiderii, pentru a evita aglomerația din weekend. Aceasta va fi pregătită în timpul săptămânii.

Haine din blană naturală, de la 1.500 lei

Maria, aflată pentru a doua oară la Târgul de Crăciun, a venit tocmai de la Pitești cu o gamă variată de lumânări din ceară naturală de soia. „Fără aditivi, fără parabeni, cu multe arome. Suntem pentru a doua oară aici și venim din Pitești. Ne place foarte mult orașul. Prețurile pornesc de la 50 de lei și ajung la 120”, spune tânăra.

Alexandru, din Târgu Neamț, expune articole din piele. „Participăm din 2021. Sperăm să fie la fel de bine ca anul trecut. Prețurile încep de la 75 de lei, iar mănușile pot ajunge la 350”, a spus comerciantul.

Tot de la Târgu Neamț vine și Grigore Ciorcârlan, producător cu 28 de ani de experiență în articole din blană naturală. „Suntem din Târgu Neamț și producem articole din blană naturală. Am venit cu o gamă completă: de la papuci de casă până la haine din blană, inclusiv blană de bizon, căciuli și alte accesorii din diverse tipuri de blănuri. Așteptăm clienții să ne treacă pragul. Prețurile pornesc de la 80–100 de lei și pot ajunge până la 1.000 de lei pentru articolele mici, iar hainele din blană pot costa între 4.000 și 4.500 de lei”, a spus Grigore Ciorcârlan”, spune acesta.

Alexandra, o altă comerciantă, a venit cu fântâni de ciocolată belgiană și combinații cu fructe sau bezele. „Anul acesta am venit, ca și anul trecut, cu fântâni de ciocolată belgiană și pahare cu fructe. Avem diverse combinații, fie cu bezele, fie cu fructe proaspete, gândite să fie pe placul tuturor. Oferim trei tipuri de ciocolată albă, cu lapte și neagră, precum și câteva prăjituri surpriză, pe care vă invităm să le descoperiți aici, alături de ciocolata caldă belgiană”, a spus Alexandra, o altă comerciantă din Târgul de Crăciun.

Gabriel, de la Căsuța cu migdale, revine an de an, încă de la prima ediție. „Am fost la multe târguri în București, Cluj, Timișoara, dar Sibiul e cel mai renumit și cel mai bun”, a spus acesta.

Crucea Roșie Sibiu a venit cu produse lucrate de bunici, dar și cu un mic punct de sănătate.

„Avem meșteșuguri realizate de bunici și haine noi. Pentru că este Ziua Diabetului, vineri și sâmbătă, măsurăm gratuit tensiunea și glicemia”, spune Antonia, voluntar la Crucea Roșie.

Impresii la cald de la vizitatori

Turiștii se arată încântați de această ediție a Târgului de Crăciun. „Prima impresie este foarte frumoasă. Ne place”, spune o turistă care tocmai a intrat în Piața Mare.

Brigitte, venită din California, e cucerită de dulciuri, dar susține că prețurile sunt puțin piperate. „E foarte frumos, dar cam scump. Dulciurile sunt cele mai bune”, a spus aceasta.

Cât costă o vizită în Târgul de Crăciun

La capitolul gustări și băuturi calde, prețurile sunt variate: turta dulce costă 15 sau 20 de lei, un kürtős ajunge la 30 de lei, iar o ciocolată caldă este 25 de lei. Ceaiul este 10 lei, cappuccino-ul 15 lei, iar o clătită cu Nutella costă 25 de lei. Pentru cei care vor să se încălzească, un pahar de vin fiert este 12 lei, iar o țuică fiartă 10 lei. Ciocolata vândută la suta de grame este 10 lei, cu sortimente precum fistic, cafea, trandafir, nucă sau varianta simplă — cea mai căutată fiind cea cu fistic.

La capitolul decorațiuni, prețurile pornesc de la 30 de lei și pot ajunge până la 60 de lei, în funcție de model. Un aranjament hexagonal pentru masa de Crăciun se încadrează tot în această categorie de preț.