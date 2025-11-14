”angel shot” ia amploare și la sibiu: cluburile, festivalurile și organizatorii de evenimente, se gândesc să adopte ideea

Introducerii metodei de prevenire a siguranței „angel shot”,un sistem care ajută femeile împotriva pericolului din cluburi, este încă la stagiul de idee pentru localurile și festivalurile din Sibiu. Am vorbit cu mai mulți reprezentanți ai mai multor concepte de evenimente din Sibiu și nu numai, pentru a vedea dacă iau în calcul această opțiune. Ideea nu este una nouă și este deja folosită în Cluj Napoca.

„Angel shot” este o nouă strategie de protecție a femeilor împotriva pericolului sau posibilelor amenințări cu care ele se confruntă atunci când merg într-un club, la o petrecere, la o cină și chiar și la un festival. Mai exact, atunci când se simte amenințată sau în pericol, ori este agresată de către cineva, persoana respectivă poate apela la ajutor, fără să își pună în pericol integritatea fizică. Aceasta merge la bar sau apelează la un ospătar, căruia îi comandă un ”angel shot”. În acel moment acesta conștientizează că tânăra sau femeia este în pericol și alertează discret personalul de securitate și în cazuri extreme direct autoritatea abilitată, putând să sune inclusiv la 112.

Acest concept funcționează deja cu brio în vestul Europei, iar de curând a fost adoptat și de multe localuri și festivaluri din zona Cluj-Napoca.

CITIȚI ȘI: Delia concertează în Sibiu de Revelion 2026: Backyard promite un show uriaș la Redal Expo

Am decis să vedem dacă ideea a ajuns și pe la urechile organizatorilor de evenimente din Sibiu și am stat de vorbă cu câțiva dintre aceștia ca să aflăm ce părere au despre acest subiect.

Pulse: „este bună, dar nu necesară”

Pentru că se apropie petrecerea din 22 noiembrie, primii cu care am discutat au fost ce de la pulse. Aceștia spun că inițiativa este utilă, dar nu neapărat necesară . „Nu am implementat inițiativa. Consider că este bună, dar nu necesară. Paza își face treaba și nu am avut probleme până acum. Totuși, prevenția este mereu bună”, a declarat unul dintre reprezentați.

Backyard salută inițiativa și o ia în calcul

Reprezentanții Backyard spun sunt la curent cu inițiativa și se gândesc foarte serios să o implementeze începând chiar cu următoarele party-uri. „Știm despre ce este vorba, sună bine și o luăm în calcul. Este o bună măsură de siguranță. Nu am implementat-o, dar am discutat și mi-am dat acordul pentru ea”, a declarat Christi Pinciu, unul dintre patronii Backyard Sibiu.

Siguranța rămâne stabilă la Cotton Club

Cei de la Cotton Club consideră că, deși nu este necesară în prezent, nu ar fi o măsură rea. „Nu știam despre acest subiect. La noi nu s-au întâmplat pericole sau evenimente de acest fel. Nu ar strica, dar momentan nu este necesar. Lumea se simte bine în cluburi, iar fiecare își asumă în ce cluburi merge și la ce oră merge”, a declarat Adrian Barbu, manager de locație. Acesta a mai precizat că în club nu s-au înregistrat situații periculoase sau incidente de acest tip, în ultimii ani.

VINO, primul festival ca ”îmbrățișează” ideea

Organizatorii festivalului VINO Sibiu, afirmă că sunt la curent cu inițiativa ”Angel Shot” și că ea va fi implementată de la ediția din primăvara lui 2026. ”Orice inițiativă care crește protecția celor care ies în oraș este binevenită, mai ales într-un context în care tot mai multe femei și fete semnalează situații în care nu se simt în siguranță. La VINO Sibiu susținem implementarea tuturor mecanismelor menite să crească nivelul de siguranță în spațiile de socializare. Considerăm că introducerea „Angel Shot” în Sibiu poate deveni un standard local de bune practici — iar noi vom sprijini orice pas concret în această direcție. Siguranța nu este un trend, ci un criteriu fundamental al unei comunități civilizate”, ne-a declarat unul dintre organizatorii festivalului din Parcul Tineretului. Și aceștia spun că nu s-au confruntat cu astfel de situații la nici una dintre edițiile organizate.

”Sibiul de Odinioară” și ”Foodie”, adoptă inițiativa: ”e lăudabilă”

Și organizatorii festivalurilor Sibiul de Odinioară și Foodie, și-au exprimat disponibilitatea ca la edițiile viitoare să adopte inițiativa ”Angel Shot”. Mai mult aceștia spun că ideea va fi îmbunătățită și adaptată în permanență pentru ca reprezentantele sexului frumos să fie protejate în cazul în care se vor confrunta cu astfel de situații.

”Pentru Asociația Sibiul de Odinioară, siguranța publicului – în special a femeilor și fetelor – a fost întotdeauna o condiție esențială în organizarea festivalurilor noastre. Ne-am exprimat disponibilitatea de a adopta acest mecanism de la edițiile viitoare ale festivalurilor Sibiul de Odinioară și Foodie, iar discuțiile cu partenerii noștri au confirmat deschiderea tuturor pentru această campanie. Unii dintre ei au venit deja cu sugestii suplimentare, ceea ce arată că mediul local înțelege importanța protejării femeilor care pot ajunge în situații vulnerabile sau inconfortabile”, spun aceștia.

Chiar dacă nu s-au confruntat cu astfel de situații la nici una dintre edițiile recente , aceștia spun că prevenția e binevenită. ”Credem că responsabilitatea nu se oprește la scena festivalului, ci include crearea unui mediu în care fiecare participant, fără excepție, se simte protejat,” ne-au mai transmis și cei de la Asociația Sibiul de Odinioară.

Cei de la Focus in the Park mai analizează

Și organizatorii evenimentului Focus in the Park iau în calcul posibilitatea de a introduce inițiativa „Angel Shot” la edițiile viitoare. Reprezentanții festivalului spun că subiectul le era deja cunoscut și că măsura ar putea fi implementată, însă decizia finală trebuie încă analizată.

„Știam de acest subiect și luăm în considerare implementarea lui pentru Focus in the Park, dar mai trebuie analizat și discutat înainte de a lua o decizie”, a declarat Sebastian Marcovici, organizator al Focus in the Park.

Chiar dacă nu au existat astfel de situații raportate până acum, organizatorul subliniază că absența sesizărilor nu înseamnă că problemele nu există. „Nu s-au întâmplat evenimente de acest fel, sau cel puțin nu au ajuns la urechile mele, dar sunt convins că se întâmplă — și în afara festivalurilor. Încurajez orice modalitate de prevenție”, a mai adăugat acesta.

A.L.E.G consideră foarte util un astfel de cod

Am cerut părerea și celor de la asociația A.L.E.G. care considera foarte util introducerea unui astfel de cod.

„Da, un cod de siguranță ar fi foarte util în orice oraș. Violența asupra femeilor este un fenomen foarte răspândit. Dar contează și ce urmează după, pentru că hărțuitorii de regulă nu se opresc ușor. Ce ajutor primește mai departe persoana hărțuită? Cât de eficace reacționează poliția când ea depune plângere? Toate acestea vor influența reușita acestei metode. Recomand această metodă la pachet cu abordarea prevenirii violenței la nivel de cartiere și comunitate. E vorba de StoP, o metodă pe care A.L.E.G. a studiat-o într-un proiect european recent și introdus-o autorităților locale din județul Sibiu.” ne-a declarat Camelia Proca, reprezentantă a Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen.