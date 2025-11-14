bolojan anunță termenul-limită pentru pensiile magistraților: „va fi o decizie a coaliției”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va avea până marți o decizie privind noul proiect de lege referitor la pensiile magistraților, după ce precedentul proiect fusese respins de Curtea Constituțională.

Șeful Executivului a explicat că proiectul va fi transmis pentru avizare Consiliului Superior al Magistraturii încă din primele zile ale săptămânii viitoare, astfel încât instituția să dispună de suficient timp pentru analiză.

„Buna credință a membrilor CSM se va reflecta în viteza cu care vor emite avizul”, a subliniat Bolojan.

Conform Mediafax, forma finală a proiectului va fi stabilită în cadrul coaliției de guvernare, iar până la începutul săptămânii viitoare vor fi clarificate toate detaliile.

Discuțiile recente dintre magistrați și președintele României, Nicușor Dan, privind pensiile speciale nu au condus la un acord. Reprezentanții CSM au propus ca pensiile magistraților să fie mai mici decât ultimul venit net din activitate, în timp ce Executivul susținea un procent de 70% din venitul net. Întâlnirea de miercuri, care a durat 3 ore, s-a încheiat fără un compromis, ambele părți fiind de acord că vor fi necesare cedări pentru a reduce tensiunile dintre sistemul judiciar și Guvern.