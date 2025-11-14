călărășeanul care a țepuit cu un telefon ”fake”, o sibiancă, eliberat din arest

În cursul zilei de ieri, 13 noiembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a dispus plasarea sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, a unui călărășean în vârstă de 20 de ani.

Conform anchetei, acesta ar fi indus în eroare o sibiancă de 19 ani, care intenționa să cumpere un telefon mobil de la el printr-o platformă online, însă produsul nu i-a fost livrat după ce a efectuat plata de 2.991 lei, sumă ce reprezenta avansuri, taxe de transport și garanții.

În ziua reținerii, polițiștii au efectuat și o percheziție la domiciliul tânărului din județul Călărași. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea, urmând să fie prezentat Parchetului cu propunere de măsură preventivă. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.