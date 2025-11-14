cazul bărbatului mort după bătaia din ștrand: agresorul nu pățește deocamdată nimic

Dosarul deschis în urma agresiunii din cartierul Ștrand a fost mutat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu după ce bărbatul bătut a decedat. Deocamdată, nu s-au luat măsuri preventive față de autorul faptei.

Un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost agresat în 31 octombrie pe strada Vasile Cârlova din Ștrand. Omul a fost imediat internat în spital, având și alte afecțiuni preexistente. Starea lui s-a agravat, iar în noaptea de miercuri spre joi a decedat.

Dosarul se mută din nou

Imediat după agresiune, dosarul a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, încadrarea juridică fiind tentativă de omor. După câteva zile, încadrarea a fost schimbată în vătămare corporală din culpă, iar cauza a fost declinată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Dar, având în vedere că a intervenit decesul victimei, încadrarea juridică s-ar putea schimba din nou.

„Dosarul la care faceţi referire a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu în data de 13.11.2025, acesta fiind declinat de către procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu care, în prealabil declinării, a schimbat încadrarea juridică din infracţiunea de tentativă de omor prev. de art. 32 alin. (1) C.pen. raportat la art. 188 alin. (1) şi (2) C.pen. în infracţiunea de vătămare corporală prev. de art. 194 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. c) C.pen. După înregistrarea dosarului în cadrul unităţii noastre de parchet dosarul a fost analizat de procurorul de caz care astăzi, data de 14.11.2025, faţă de decesul persoanei vătămate survenit în data de 13.11.2025 şi faţă de concluziile medico-legal solicitat şi obţinut tot în data de 13.11.2025 a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la această împrejurare a decesului persoanei vătămate care ar putea duce la schimbarea încadrării juridice actuale în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prev. de art. 195 C.pen”, a precizat prim-procurorul adjunct Marius-Adrian Rotaru, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Urmare a acestui fapt, procurorul de caz a dispus declinarea cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, unitate de parchet competentă material şi teritorial să cerceteze o astfel de infracţiune.

Procurorii transmit că, până la acest moment, nu au fost luate măsuri preventive față de vreo persoană.