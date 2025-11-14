ce se întâmplă cu sângele tău după donare? drumul neștiut explicat pas cu pas de specialiștii din sibiu / foto video

Pentru mulți sibieni care ajung zilnic la Centrul de Transfuzie Sanguină, donarea a devenit un gest firesc, făcut din dorința de a ajuta. Unii vin pentru prima dată, alții donează regulat, însă aproape toți au aceeași curiozitate: nu știu ce se întâmplă cu sângele lor după recoltare. Am stat de vorbă atât cu donatori, cât și cu angajații centrului, pentru a înțelege cum este procesat sângele și unde ajunge după ce este colectat.

Centrul de Transfuzie Sanguină din Sibiu se află pe strada Bulevardul Corneliu Coposu, iar pentru a dona este nevoie să îți faci o programare înainte pe aplicațiile Donorium și BlooDoChallenge, ambele putând fi descărcate de pe Google Play sau App Store. Folosirea acestora asigură un flux normal și împiedică apariția cozilor și aglomerărilor la centrul de transfuzii.

Donarea Sângelui ”picătură cu picătură”

Donarea începe cu o evaluare rapidă a fiecărei persoane. Potrivit Liviei Mareș, directorul instituției, persoana trebuie să fie sănătoasă, fără boli cronice și fără intervenții recente precum operații, tatuaje sau piercing-uri.

„Procesul este 100% sigur pentru donatori. Prin aplicarea tuturor măsurilor de igienă, de sterilitate, de protecție, folosind materiale de unică folosință și îndeplinind toate bunele practici care se aplică în cazul donării de sânge.”, ne-a declarat acesta.



Înainte de recoltare, personalul medical verifică hemoglobina și glicemia, iar procedura în sine nu durează mai mult de 7 minute, timp în care sunt recoltați 450 de mililitri de sânge. Totul se desfășoară în condiții stricte de siguranță și este sută la sută sigur.

Punga de sânge este etichetată cu un cod unic, acesta fiind mereu urmărit pe parcursul întregului drum. „ Deci, în orice moment, o pungă de sânge trebuie să se știe unde este sau unde a ajuns.” ne explică Liviei Mareș.

Donatorii curioși : ”Cred că sângele ajunge acolo unde trebuie”

Am stat de vorbă cu mai mulți dintre donatori, iar majoritatea spun că au încredere în medici și că sângele recoltat ajunge acolo unde este nevoie. Chiar și așa, câțiva au mărturisit că sunt curioși totuși care este ”drumul sângelui” după ce este donat.

„ Mă simt puțin slăbit, dar sunt bine. Nu știu exact ce se întâmplă cu sângele după ce este colectat, dar am încredere că ajunge la oamenii care au nevoie. A fost o experiență foarte frumoasă si personalul de acolo m-a ajutat sa fiu calma. Am donat destul de rapid si rezultatele de data trecut au ieșit bine de la analize, deci cred ca sunt destul de bine.”, ne-a spus Ionuț, un tânăr de 20 de ani care a donat sânge pentru a doua oară.

„ Practic, dorința de a dona sânge a venit din dorința de a ajuta pe alții si a adus un beneficiu si asupra propriului corp. N-am întrebat niciodată ce se întâmplă cu sângele, dar nu este necesar. Adică am încredere in sistemul medical si cum e folosit.” ne-a dezvăluit și Antonio, student la Facultatea de Medicină din Sibiu.

Toți donatorii cu care am stat de vorbă ne-au spus că cel mai probabil, vor reveni ca să doneze sânge.

„ O să donez cât îmi permite sănătatea!”, ne-a mărturisit și Gheorghe, un sibian de 46 de ani care lucrează la o firmă de pază din oraș.

Ce beneficii au cei care donează sânge

Cel mai mare beneficiu al donării de sânge este cel moral, sentimentul că ai ajutat un alt om care are nevoie de acel sânge , și pe lângă asta donatorul beneficiază de un card de tichete de masă în valoare de 280 de lei, de o adeverință cu care își poate motiva ziua liberă de la serviciu și 50 la sută reducere la abonamentul pentru transportul local pentru o lună de zile.

Existând și benefici fizice precum faptul că prin donarea cantități de sânge acesta de va reîmprospăta și persoana va avea o formă fizică și psihică mai bună.

A crescut numărul de donatori

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină din Sibiu spun că numărul de persoane care donează sânge este mai mare în acest an decât în 2024.

”Am constatat o creștere cu aproximativ 10 la sută a numărului de donatori, ceea ce ne bucură. În medie avem undeva la aproximativ 1.000 de persoane care ne-au trecut pragul lunar până acum în acest an”, ne-a mai spus Livia Mareș, coordonatoare a centrului din Sibiu.