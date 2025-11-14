ceață densă în mai multe localități din județul sibiu: lista cu acestea

Meteorologii avertizează că în următoarele ore ceața densă va afecta mai multe zone din țară, reducând vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Fenomenul este prezent în județul Sibiu încă de la primele ore ale dimineții și continuă să se intensifice în zonele joase, unde riscurile pentru traficul rutier sunt considerabile.

Localități vizate din județul Sibiu

Ceața densă acoperă zona joasă a județului Sibiu, afectând municipiile Sibiu și Mediaș, dar și orașele Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Miercurea Sibiului și Ocna Sibiului.

Fenomenul se extinde și în Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu și Marpod.

Meteorologii recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să folosească luminile de ceață și să fie atenți la porțiunile unde vizibilitatea scade brusc. Fenomenul se poate menține pe parcursul următoarelor ore, în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.