concert transylvanian festival orchestra la sala thalia: dirijorul bogdan postolache și soprana ilinca andronachi, în prim plan

În cadrul Transylvanian Festival Orchestra va fi organizat un concert vineri, 14 noiembrie, de la ora 19:00, la Sala Thalia Din Sibiu.

Evenimentul va fi dirijat de Bogdan Postolache, iar solistă va fi soprana Ilinca Andronachi, laureată a Galei Sibiu Opera Festival 2025.

Programul serii cuprinde lucrări de Aurel Stroe („Năpasta – Viziunea lui Ion”), Dan Dediu („Codex Brassoviensis”), lieduri semnate de Tiberiu Brediceanu și Simfonia de cameră op. 110a de Dmitri Șostakovici. Accesul la eveniment este inclus pentru posesorii pachetelor de bilete pentru trimestrul I al stagiunii 2025/2026. Bilete se mai pot achiziționa și de pe iabilet.ro

Concertul face parte din cadrul Festivalului Minunata Muzică Nouă – Brave New Music, ajuns în 2025 la ediția a VI-a. Evenimentul, care se desfășoară între 10 și 15 noiembrie, include recitaluri camerale, conferințe, expoziții și alte activități dedicate muzicii contemporane.

Festivalul se încheie sâmbătă, 15 noiembrie, cu o conferință în foaierul Hotelului „Împăratul Romanilor”, unde artistul vizual Niu Herișanu va dialoga cu moderatorul Cătălin Sava despre muzică și artă vizuală.

Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro. Evenimentele Filarmonicii de Stat Sibiu sunt susținute de Consiliul Județean Sibiu și cofinanțate de Primăria municipiului Sibiu prin Agenda Culturală 2025.

