doi localnici din dumbrăveni, prinși cu căruța plină cu lemn furat

În cursul zilei de ieri, 13 noiembrie, în jurul orei 11:30, polițiștii de la Poliția Orașului Dumbrăveni au depistat un atelaj hipo, tras de doi cai, care transporta material lemnos.

În căruță se aflau doi bărbați din localitate, în vârstă de 36 și 39 de ani, care nu au putut prezenta documentele necesare pentru transportul și proveniența lemnului. Aceștia au declarat că au recoltat lemnele pe 12 noiembrie, din pădurea situată în extravilanul localității Laslea, respectiv din fondul forestier național.

Poliția Orașului Dumbrăveni a deschis un dosar penal pentru tăiere fără drept și furt de arbori. Cantitatea de 1,7 metri cubi de lemn, din specii fag și stejar, a fost ridicată și indisponibilizată până la clarificarea situației.

FOTO Incomod Media